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شاهد مباراة الهلال ومانشستر سيتي عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يتزين ملعب كامبينج وورلد، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين مانشستر سيتي والهلال، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان مانشستر سيتي، قد وصل إلى دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على الوداد، ثم العين ويوفنتوس، وتسعى كتيبة المدرب بيب جوارديولا، لمواصلة النجاحات والانتصارات، لمصالحة الجماهير باللقب بعد الموسم المنقضي المخيب للآمال.

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على الجانب الآخر، حجز الموج الأزرق مقعده في ثمن النهائي، كوصيف للمجموعة الثامنة، بعد تعادله مع ريال مدريد، وسالزبورج، قبل أن يتغلب على باتشوكا، ويريد الهلال، تحقيق المفاجأة وتخطي عقبة مانشستر سيتي، لتحقيق إنجازًا جديدًا للزعيم.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة الهلال ومانشستر سيتي.

المباراة التالية

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعلقالملعب
الهلال - مانشستر سيتيالثلاثاء 1 يوليو 2025
04:00 السعودية		DAZNحماد العنزيكامبينج وورلد
MBC مصر 2مدحت شلبي
MBC أكشنعبد الله الحربي

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات والغائبون في مباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مانشستر سيتي والهلال في المباريات الأخيرة

مانشستر سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
2/5
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