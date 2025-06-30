بث مباشر: شاهد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يتزين ملعب كامبينج وورلد، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين مانشستر سيتي والهلال، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان مانشستر سيتي، قد وصل إلى دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على الوداد، ثم العين ويوفنتوس، وتسعى كتيبة المدرب بيب جوارديولا، لمواصلة النجاحات والانتصارات، لمصالحة الجماهير باللقب بعد الموسم المنقضي المخيب للآمال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على الجانب الآخر، حجز الموج الأزرق مقعده في ثمن النهائي، كوصيف للمجموعة الثامنة، بعد تعادله مع ريال مدريد، وسالزبورج، قبل أن يتغلب على باتشوكا، ويريد الهلال، تحقيق المفاجأة وتخطي عقبة مانشستر سيتي، لتحقيق إنجازًا جديدًا للزعيم.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة الهلال ومانشستر سيتي.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعلق الملعب الهلال - مانشستر سيتي الثلاثاء 1 يوليو 2025

04:00 السعودية DAZN حماد العنزي كامبينج وورلد MBC مصر 2 مدحت شلبي MBC أكشن عبد الله الحربي

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات والغائبون في مباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مانشستر سيتي والهلال في المباريات الأخيرة