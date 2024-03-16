بث مباشر: شاهد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

البث المباشر لمباراة الهلال وضمك في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة الهلال وضمك في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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مباراة هامة في موسم الهلال، حيث يتطلع الزعيم لمواصلة مشواره المثالي في البطولة السعودية والتي لم يمن فيها إلى الآن بأي هزيمة، ويقترب من حصد اللقب رقم 19 له في الدوري السعودي.

الهلال يمتلك سلسلة انتصارات امتدت إلى 28 مباراة على التوالي في رقم قياسي عالمي، وبدأت بعد التعادل مع ضمك في الدور الأول، لذلك يطمح الزعيم في ضم ضمك إلى قائمة ضحاياه.

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توقيت مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 16 مارس 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC SPORTS 1 HD بتعليق فهد العتيبي، بجانب قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق محمد حسين، أما عبر القناة المفتوحة SSC SPORT 1 SD تأتي بتعليق أحمد النفيسة.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعيق الملعب الهلال - ضمك السبت 16 مارس 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي المملكة أرينا شاهد SSC SPORT 5 HD محمد حسين SSC SPORT 1 SD أحمد النفيسة

تشكيل الهلال لمباراة ضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب جورج جيسوس الدفع بالعناصر الآتية:

الخطة 4-3-3 حارس المرمى الدفاع الوسط الهجوم

تشكيل ضمك لمباراة الهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024

أما المدرب كوزمين كونترا فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة 3-4-3 حارس المرمى الدفاع الوسط الهجوم

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