الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021: مباشر لحظة بلحظة

بلال محمد
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شاهد التغطيبة المباشرة لمباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والتي تقام على ستاد الملك فهد الدولي

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مباشر لحظة بلحظة
الهلال 1× 0 بوهانج

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

اختيارات المحررين

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - متعب المفرج - جان هيون سو - محمد البريك

محمد كنو - سلمان الفرج

سالم الدوسري - بيريرا - موسى ماريجا

جوميس

تشكيل بوهانج:

التشكيل| 4-2-3-1

ليي جون

سانج وو كانج - إيه جرانت - كوون وان كيو - شين جوانج هوون
لي سوو بين - بارك سيونج ووك

سانج هيوب ليم - ماريو كفيسيتش - سين هو شين

مانويل بالاسيوس