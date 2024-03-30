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Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
دوري روشن السعودي
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مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024

النصر v الطائيالنصردوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالطائي

البث المباشر لمباراة النصر والطائي في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة هامة تجمع بين النصر والطائي، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

النصر نجح في إيقاف نزيف النقاط المهدرة قبل التوقف الدولي حينما انتصر على الأهلي، ويرغب في الاستمرار في النتائج الإيجابية لتقليص الفارق مع المتصدر الهلال.

المباراة التالية

ويأتي النصر في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يحتل الأهلي المركز السادس عشر في سلم الترتيب برصيد 22 نقطة فقط.

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توقيت مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 30 مارس 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والطائي على شاشتها.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
النصر - الطائيالسبت 30 مارس 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSC SPORT 5 HDفارس عوضالأول بارك
شاهد
SSC SPORT 5 HDمدحت شلبي
SSC SPORT 5 SDعائد العصيمي

تشكيل النصر لمباراة الطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب لويس كاسترو الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة
حارس المرمى
الدفاع
الوسط
الهجوم

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