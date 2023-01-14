بث مباشر: شاهد مباراة الفيصلي والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي المؤجلة من الجولة التاسعة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023

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الفيصلي x الأهلي

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفيصلي - الأهلي السبت 14 يناير 2023،

15:30 السعودية، 14:30 مصر KSA Sports HD 1 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

تشكيلة الأهلي ضد الفيصلي

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

عبدالرحمن الصانبي

نايف كردي - طلال عبسي - سانتوس - عبدالباسط هندي

فرانك كوم - هشام فايق - محمد المجحد

هيثم عسيري - حسن العلي - رياض بودبوز

تشكيلة الفيصلي ضد الأهلي

أما الفيصلي بقيادة المدرب أنتي ميشا، فسوف يلعب بالعناصر الآتية:

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة الفيصلي والأهلي، والمؤجلة من الجولة التاسعة من مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

عاد النادي الأهلي إلى حالة الشك من جديد بعد السقوط في فخ التعادل أمام القادسية ضمن مباريات الجولة السادسة عشر في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي لم يحقق سوى انتصار وحيد في آخر أربع مباريات وجاء ضد صاحب المركز الأخير، الشعلة، وهو ما تسبب في العديد من الانتقادات للمدرب بيتسو موسيماني.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 25 نقطة ويبتعد بفارق 8 نقاط كاملة عن المتصدر الفيصلي.

ويواجه العميد الفيصلي الذي يتصدر الدوري برصيد 33 نقطة، إلا أنّه يمتلك مباراة إضافية عن الأهلي، مما يعني أنّ الفوز في المباراة لكتيبة موسيماني ضروري لتقليص الفارق.