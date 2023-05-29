بث مباشر: شاهد مباراة الحزم والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهدة مباراة الحزم والأهلي في لقاء الجولة 34 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023

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الحزم x الأهلي

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الحزم - الأهلي الإثنين 29 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر KSA Sports HD 1 ملعب نادي الحزم

تشكيلة الأهلي ضد القادسية

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

عبدالرحمن الصانبي.

علي مجرشي، ريان حامد، باستوس، منصور الشمري

ميليسي، رياض بودبوز، هشام فايق.

فراس الغامدي، عبد الله المقرن، هيثم عسيري.

يستضيف ملعب نادي الحزم في مدينة الرس مباراة الحزم والأهلي، والتي تقام في الجولة 34 والأخيرة في منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي حسم لقب دوري يلو بعد الفوز على القادسية وخسارة الأخدود من الساحل ليحقق لقبًا جديدًا في خزانته.

الحزم كذلك حسم هو الآخر مسألة الصعود إلى دوري روشن السعودي، ولذلك ستكون مباراة الجولة الأخيرة أمام الأهلي مجرد تحصيل حاصل، ومواجهة احتفالية من جانب الفريقين في المقام الأول.