بث مباشر: شاهد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الجزائر والسودان في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية.

تشكيل الجزائر ضد السودان في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-3-3

ريان يسلي

يوسف عطال - نوفل خاسف - عبد القادر بدران - أشرف عبادة

فيكتور لكحل - سفيان بن دبكة - ياسين بن زينة

آدم وناس - إسلام سليماني - عادل بولبينة



تشكيل السودان ضد الجزائر في كأس العرب 2025

الخطة: 4-3-3

محمد النور

ياسر عمر - محمد سعيد - مصطفى كرشوم - بخيت نميرا

أبو عاقلة أحمد - ولي دايين - عمار محمد

محمد عبد الرحمن - غوها أوتينيال روبا - موسى حسين علي