مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025

الجزائر × السودان
مباشر لحظة بلحظة

شاهد مباراة الجزائر والسودان من المصدر من هنا

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الجزائر والسودان في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعصام الشوالي
قنوات الكأسخليل البلوشي
قاسم الشمري
أبو ظبي الرياضية 1بلال علام
 الشارقة الرياضيةمحمد الهنائي
دبي الرياضية 1أحمد الشحي
الكويت الرياضيةطارق الملا
شاشامحمد حسين

تشكيل الجزائر ضد السودان في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-3-3

ريان يسلي
يوسف عطال - نوفل خاسف - عبد القادر بدران - أشرف عبادة
فيكتور لكحل - سفيان بن دبكة - ياسين بن زينة

آدم وناس - إسلام سليماني - عادل بولبينة

تشكيل  السودان ضد الجزائر في كأس العرب 2025

الخطة: 4-3-3

محمد النور
ياسر عمر - محمد سعيد - مصطفى كرشوم - بخيت نميرا
أبو عاقلة أحمد - ولي دايين - عمار محمد
محمد عبد الرحمن - غوها أوتينيال روبا - موسى حسين علي

إعلان