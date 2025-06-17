بث مباشر: شاهد مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 من هنا
يتزين ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستضافة افتتاح مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.
ويشارك الترجي في البطولة بسبب تصنيف الاتحاد الإفريقي بينما فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس 2022.
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تشكيل الترجي التونسي لمباراة فلامنجو في كأس العالم للأندية 2025
قرر مدرب الترجي، ماهر الكنزاري، الاعتماد على العناصر الآتية:
المباراة التالية
|الخطة | 4-3-3
|حارس المرمى
|ماهر الكنزاري
|الدفاع
|ياسين مرياح - رائد بوشنيبة - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة
|الوسط
|خليل قنيشي - حسام تقا - يوسف بلايلي
|الهجوم
|رودريجو رودريجز - هيثم ذوي - شهاب الجبالي
تشكيل فلامنجو لمباراة الترجي في كأس العالم للأندية 2025
أما المدرب، فيليبي لويس، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:
|الخطة | 4-2-3-1
|حارس المرمى
|أوجستين روسي
|الدفاع
|ويسلي - ليو أورتيز - ليو بيريرا - أليكس ساندرو
|المحور
|جيرسون سانتوس - ايريك بولجار
|الوسط
|لويس أروخو - جي دي أراسكايتا - ايفرتون
|الهجوم
|برونو هنريكي