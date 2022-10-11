بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي ونجران في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مصعب صلاحمصعب صلاح|
فيديوالأهلي vs نجرانالأهلينجراندوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

مشاهد مباراة الأهلي ونجران في دوري يلو السعودي

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الأهلي x نجران
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المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

الأهلي - نجران

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
20:00 السعودية، 19:00 مصر

KSA Sports HD

الجوهرة المشعة

تشكيل الأهلي

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

محمد الربيعي

عبد الباسط هندي، باستوس، فهد الحمد، علي مجرشي

إياد مدني، هشام فايق، زياد الجهني

هيثم عسيري، عبد الله المقرن، لويس جرابان

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