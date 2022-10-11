بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي ونجران في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

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الأهلي x نجران
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المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
الأهلي - نجران
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
KSA Sports HD
الجوهرة المشعة
تشكيل الأهلي
التشكيل| 4-3-3
سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:
محمد الربيعي
عبد الباسط هندي، باستوس، فهد الحمد، علي مجرشي
إياد مدني، هشام فايق، زياد الجهني
هيثم عسيري، عبد الله المقرن، لويس جرابان
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