بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وجدة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهد مباراة الأهلي وجدة في دوري يلو السعودي

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الأهلي x جدة

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الأهلي - جدة الأربعاء 1 مارس 2023،

20:15 السعودية، 19:15 مصر KSA Sports HD 1 استاد الأمير عبدالله الفيصل هاني الشهري

تشكيلة الأهلي ضد جدة

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

محمد الربيعي

نايف كريري، باستوس، ريان حامد، عبدالباسط هندي.

ميليسي، هشام فايق، زياد الجهني.

مودو بارود، حسن العلي، هيثم عسيري.

القائمة الاحتياطية : عبد الرحمن الصانبي - طلال عبسي - سلمان المؤشر - فراس الغامدي - إبراهيم الزبيدي - محمد المجحد - مناف أبويابس - عبدالله المقرن - ماركوس أمارال

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مباراة هامة تجمع بين الأهلي وجدة ضمن منافسات الجولة 23 من موسم 2022-23 في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى.

الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو السعودي، متخلفًا بـ 3 نقطة عن الحزم المتصدر ولكن الفوز بمباراة جدة سيعني مساواته في الرصيد.

ويملك "الراقي" في رصيده 46 نقطة منذ بداية الموسم الحالي في دوري يلو السعودي، أما جدة فيحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو وله 29 نقطة.