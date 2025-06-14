تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العالم للأندية
team-logo
Hard Rock Stadium
team-logo
شاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

الأهلي v إنتر مياميالأهليإنتر مياميكأس العالم للأنديةالقنوات الناقلة

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لافتتاح كأس العالم للأندية 2025 ومباراة الأهلي وإنتر ميامي من هنا

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة هامة في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 ضد إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي يشارك للمرة العاشرة في كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة، ووصل إليها بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا في 2021 و 2023 و 2024.

أما إنتر ميامي فيشارك للمرة الأولى في تاريخه وذلك كونه الفائز بدرع المشجعين عن موسم 2024 وممثلًا للبلد المضيف، الولايات المتحدة الأمريكية.

المباريات التالية

تشكيل الأهلي لمباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الأهلي خوسيه ريبيرو الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىمحمد الشناوي
الدفاعمحمد هاني - ياسر إبراهيم - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا
الوسطحمدي فتحي - مروان عطية - محمد علي بن رمضان
الهجومإمام عاشور - وسام أبو علي - محمود حسن تريزيجيه
شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
اشترك الآن

تشكيل إنتر ميامي لمباراة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب خافيير ماسكيرانو فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-4-2
حارس المرمىأوسكار أوستاري
الدفاعإيان فراي - توماس أفيليس - ماكسيميليانو فالكون - نوح ألين
الوسطتاديو أليندي - فيديريكو ريدوندو - سيرجيو بوسكيتس - تيلاسكو سيجوفيا
الهجوملويس سواريز - ليونيل ميسي
إعلان