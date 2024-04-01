بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة دوري روشن السعودي 2023-2024

البث المباشر لمباراة الأهلي والاتحاد في قمة الجولة 26 في ديربي جدة من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والاتحاد، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 26 في ديربي جدة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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مباريات الديربي دائمًا لا تعرف التوقعات، فحتى مستوى الفريقين قبل المواجهة لا يحدد المنتصر أو يعطي حتى مؤشرات بالنتيجة.

ويأتي الاتحاد في المركز الرابع من ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

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توقيت مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الإثنين 1 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والاتحاد على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب الأهلي - الاتحاد الإثنين 1 إبريل 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD فارس عوض الجوهرة المشعة شاهد SSC SPORT 5 HD محمد حسين SSC SPORT 1 SD فهد عريشي

تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد في ديربي جدة دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب ماتياس يايسله الدفع بالعناصر الآتية:

الخطة حارس المرمى الدفاع محور الارتكاز الوسط الهجوم

تشكيل الاتحاد لمباراة الأهلي في ديربي جدة دوري روشن السعودي 2023-2024

أما المدرب مارسيلو جاياردو فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة حارس المرمى الدفاع الوسط الهجوم

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