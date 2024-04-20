بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024

البث المباشر لمباراة الاتحاد والحزم في الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يحل الاتحاد ضيفًا على الحزم في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب نادي الحزم.

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الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الرابع كما خسر نهائي السوبر أمام الهلال.

توقيت مباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 20 أبريل 2024 على ملعب نادي الحزم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناةSSC SPORT 1 HD بتعليق كلًا من عبدالله الحربي ورؤزف خليف.

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة المفتوحة SSC SPORT 1 SD بتعليق أحمد النفيسة.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق عبدالله الحربي.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الحزم - الاتحاد السبت 20 أبريل 2024 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC SPORT 1 HD عبدالله الحربي ملعب الحزم رؤوف خليف شاهد عبدالله الحربي SSC SPORT 1 SD أحمد النفيسة

تشكيل الاتحاد لمباراة الحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024

المدرب مارسيلو جاياردو قرر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3 حارس المرمى عبدالله المعيوف الدفاع سعد أل موسى - أحمد حجازي - حسن كادش - فواز الصقور. الوسط مد الله العليان - فرحة الشمراني - صالح العمري الهجوم رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما

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