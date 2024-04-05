بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024

البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يستضيف الاتحاد نظيره التعاون في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

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الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الرابع كما خسر ديربي جدة أمام الأهلي في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

توقيت مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 5 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق كلًا من عيسى الحربين وسليمان الشريف.

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة المفتوحة SSC SPORT 5 SD بتعليق فهد عريشي.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق عيسى الحربين.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الاتحاد - التعاون الجمعة 5 أبريل 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 5 HD عيسى الحربين الجوهرة المشعة سليمان الشريف شاهد عيسى الحربين SSC SPORT 5 SD فهد عريشي

تشكيل الاتحاد لمباراة التعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024

المدرب مارسيلو جاياردو قرر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3 حارس المرمى عبدالله المعيوف الدفاع مد الله العليان - لويز فيليبي - أحمد حجازي - فواز الصقور الوسط نجولو كانتي - فرحة الشهراني - جوتا الهجوم رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما

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