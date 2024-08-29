بث مباشر: شاهد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 وجوائز الأفضل في أوروبا

شاهد بالفيديو تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 وتعرف على الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا وتكريم كريستيانو رونالدو

سيعود كبار الفرق الأوروبية من جديد، للصراع على لقب دوري أبطال أوروبا، بعد فترة راحة في موسم سيكون مليئًا بالإثارة والحماس.

نجح ريال مدريد في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه في الموسم الماضي، ويستعد للدخول إلى الحقبة الجديدة من البطولة بتطلعات حصد اللقب.

وتجرى قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 في موناكو بفرنسا اليوم، الخميس، 29 أغسطس 2024.

ومن المنتظر أن تقام القرعة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

وبالإضافة إلى مراسم القرعة، يشهد الحفل توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم المنصرم في أوروبا.

ما النظام الجديد لقرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

سوف تشهد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 تحديثات جديدة على مستوى نظام إجراء القرعة نفسه.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النظام الجديد لقرعة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري 2024-2025.

وقرر اليويفا إجراء تغييرات بالجملة على شكل ونظام البطولات القارية، حيث يشارك في دوري الأبطال 36 فريقًا بدلًا من 32 في النظام القديم.

وحسب مقطع فيديو نشره حساب دوري الأبطال على منصة إكس، فإن القرعة المقررة في 29 أغسطس 2024، سوف تتم آليًا باستخدام الكمبيوتر، وليس بشكل يدوي كما كان متعارفًا عليه.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الـ36 فريقًا على 4 أوعية، وفق تصنيف اليويفا، مع استثناء حامل لقب دوري الأبطال (ريال مدريد)، ليوضع في المركز الأول بالوعاء الأول.

بعد ذلك، سيتم اختيار خصمين من كل وعاء (بإجمالي 8 خصوم)، سيلعب مباراة ضد أحدهم على أرضه ومباراة ضد الآخر خارج أرضه، علمًا بأنه لا يمكن أن يواجه خصمًا من نفس الدولة، فيما يمكن أن يلتقي ضد فريقين من بلد آخر كحد أقصى.

وسوف ينطبق نظام القرعة الحديث على بطولة الدوري الأوروبي، بينما بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي سيواجه كل فريق 6 خصوم فقط، واحد من كل وعاء من الأوعية الـ 6 وفقًا للتصنيف.

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

من كل بلد أوروبي كبير، ضمنت بعض الفرق مقاعدها في البطولة نسخة 2024-2025، ففي إسبانيا ضمن كل من ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا وأتلتيكو مدريد مقاعدهم، وفي إنجلترا ضمن آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وأستون فيلا، وفي إيطاليا ضمن إنتر وميلان وبولونيا وروما ويوفنتوس، بجانب بطل اليوربا ليج أتالانتا.

وفي الجدول التالي نستعرض لكم الأندية التي ضمنت الوصول إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وتصنيفهم

تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

الأول الثاني الثالث الرابع ريال مدريد باير ليفركوزن فينورد موناكو مانشستر سيتي أتلتيكو مدريد سبورتنج لشبونة سبارتا براج بايرن ميونخ أتالانتا أيندهوفن أستون فيلا باريس سان جيرمان يوفنتوس سالزبورج بولونيا ليفربول بنفيكا يونج بويز جيرونا إنتر ميلان آرسنال سلتيك شتوتجارت بوروسيا دورتموند كلوب بروج دينامو زغرب شتورم جراتس لايبزيج شاختار دونيتسك النجم الأحمر بريست برشلونة ميلان ليل سلوفان براتيسلافا

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025

أسفرت القرعة عن المواجهات الآتية:

المستوى الأولى المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع الذهاب الإياب الذهاب الإياب الذهاب الإياب الذهاب الإياب

ما النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات.

كما صادق "يويفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل بلد وآلية المشاركة ونظام الترقي في البطولة والوصول للأدوار اللاحقة.

وتتم إقامة البطولة بواقع نظام الدوري للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،

سوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا بنظام الذهاب والإياب

أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.

متى يبدأ دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تبدأ جولات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 يوم 17 سبتمبر 2024 وتنتهي يوم 29 يناير 2025، والمواعيد تأتي على النجو التالي:-

دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الموعد الجولة الأولى 17-19 سبتمبر 2024 الجولة الثانية 1-2 أكتوبر 2024 الجولة الثالثة 22-23 أكتوبر 2024 الجولة الرابعة 5-6 نوفمبر 2024 الجولة الخامسة 26-27 نوفمبر 2024 الجولة السادسة 10-11 ديسمبر 2024 الجولة السابعة 21-22 يناير 2025 الجولة الثامنة 29 يناير 2025

من هم الفائزون بجوائز الأفضل في أوروبا 2025؟