Ballon d'Or Power Rankings GFXGOAL
مصعب صلاح

موعد حفل الكرة الذهبية 2024، قوائم المرشحين والقنوات الناقلة

الكرة الذهبيةريال مدريددوري أبطال أوروباإسبانيابطولة أمم أوروبا (يورو)برشلونةمانشستر سيتي

تعرف على المرشحين، وموعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2024 والتي حققها ليونيل ميسي النسخة الماضية والقنوات الناقلة..

تشتعل المنافسة على عرش كرة القدم العالمية! فحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2024 على الأبواب، والجميع يتساءل: من سيحصد لقب أفضل لاعب في العالم؟

جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية تلقي ترقبًا شديدًا، بسبب صعوبة التكهن بالفائز بالجائزة.

هناك منافسة شرسة هذا العام على الكرة الذهبية مع تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم نجوم ريال مدريد، فينيسيوس جونيورز وجود بيلينجهام، بجانب تألق رودري مع منتخب إسبانيا في يورو 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تُعد هذه الجائزة فريدةً من نوعها وذات مكانةٍ خاصة في نفوس جميع محترفي المستديرة في جميع أنحاء المعمورة، حيث أنها الأولى في التاريخ التي خُصصت لأفضل من لاعب، فنسختها الأولى كانت في عام 1956، وفائزها الأول في هذا العام كان ستانلي ماثيوس لاعب بلاكبول السابق، أما المركز الثاني فقد حصل عليه أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وحصل زميله الفرنسي ريموند كوبا على المركز الثالث.

كانت هذه الجائزة تُسلم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول في السابق، لكن في عام 2016 وقعت مشاكل وتم الانفصال بين الطرفين، فاستحدثت مؤسسة كرة القدم الأولى في العالم جائزة الفيفا "الأفضل"، فيما ظلت المجلة الفرنسية الشهيرة في تقديم جائزتها حتى يومنا هذا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص جائزة الكرة الذهبية 2024، موعد الحفل، طريقة التصويت، أبرز المرشحين، فئات الجائزة والفائزون السابقون وأكثر من ذلك..

ما هي جائزة الكرة الذهبية؟

جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" هي جائزة سنوية فردية تقدم للفائز باختيار أفضل لاعب في العام مقدمة من فرانس فوتبول، بدأ تقديمها منذ عام 1956، وعلى الرغم من أنه بين عامي 2010 و 2015 تم إبرام اتفاق مع الاتحاد الدولي وتم دمج الجائزة مؤقتًا مع جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، والمعروفة باسم كرة الفيفا الذهبية، انتهت الشراكة في عام 2016 وعادت الجائزة إلى سابق عهدها، في حين عاد الاتحاد الدولي أيضًا إلى جائزته السنوية المنفصلة الخاصة به.

لم تعد جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين آخرتين في عام 2018، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.

فئات جائزة الكرة الذهبية 2024:

الجائزةالفئة
الكرة الذهبية للرجال أفضل لاعب
الكرة الذهبية سيدات أفضل لاعبة
جائزة كوبا أفضل لاعب شاب (تحت 21 عام)
جائزة ياشينأفضل حارس مرمى
أفضل مدربأفضل مدرب للرجال
أفضل مدرب للسيدات
فريق العامفريق العام للرجال
فريق العالم للسيدات

ما هو موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2024؟ وأين سيقام؟

بدأ العد التنازلي للحفل الضخم لجائزة الكرة الذهبية الذي سيقام على مسرح شاتليه في باريس هذا العام

حيث يتم الإعلان عن الحاصل علي الجائزة من اللاعبين الرجال والنساء وأيضًا جائزتي كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى ومن المقرر إقامته يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 في التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2024:

الحدثالموعدالمكان
حفل جائزة الكرة الذهبية 2024الإثنين 28 أكتوبر 2024،
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		باريس، فرنسا

ما هي القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تستطيع مشاهدة حفل الكرة الذهبية عبر قنوات بي إن سبورت، كما يمكنك متابعتها عن طريق الإنترنت من خلال التغطية المباشرة التي سيقدمها موقع جول لجميع مجريات وأحداث الحفل، والتي ستبدأ قبل انطلاقه بحوالي ساعة.

الحدثالبث المباشر عبر الإنترنت
الكرة الذهبية 2024beIN Sports News
موقع جول

ما هي طريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية؟

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب:

  1. العروض الفردية والجماعية (الفائزين) خلال العام.
  2. سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف).
  3. مسيرة اللاعب.

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

من هم المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2024؟

أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024، يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

ويعد غياب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن قوائم الترشيح هو الحدث الأبرز، إذ كانت آخر مرة لم يتواجد فيها الثنائي في القائمة عام 2003.

اللاعبالفريقالمنتخب
جود بيلينجهامريال مدريدإنجلترا
روبن دياشمانشستر سيتيالبرتغال
فيل فودينمانشستر سيتيإنجلترا
فريدريكو فالفيرديريال مدريدأوروجواي
إيميليانو مارتينيزأستون فيلاالأرجنتين
إرلينج هالاندمانشستر سيتيالنرويج
نيكو ويليامزأتلتيكو بيلباوإسبانيا
جرانيت تشاكاباير ليفركوزنسويسرا
أرتيم دوفبيكجيرونا/ روماأوكرانيا
توني كروسريال مدريد/ معتزلألمانيا / معتزل
فينيسيوس جونيورريال مدريدالبرازيل
داني أولمولايبزيج/ برشلونةإسبانيا
فلوريان فيرتزباير ليفركوزنألمانيا
مارتين أوديجاردآرسنالالنرويج
ماتس هوملزبورسيا دورتموند/ روماألمانيا
رودريمانشستر سيتيإسبانيا
هاري كينبايرن ميونخإنجلترا
ديكلان رايسآرسنالإنجلترا
فيتينياباريس سان جيرمانالبرتغال
كول بالمرتشيلسيإنجلترا
داني كارباخالريال مدريدإسبانيا
لامين يامالبرشلونةإسبانيا
بوكايو ساكاآرسنالإنجلترا
هاكان تشالهان أوغلوإنترتركيا
ويليام ساليباآرسنالفرنسا
لاوتارو مارتينيزإنترالأرجنتين
أديمولا لوكمانأتالانتانيجيريا
كيليان مبابيباريس سان جيرمان / ريال مدريدفرنسا
أليخاندرو جريمالدوباير ليفركوزنإسبانيا
أنطونيو روديجيرريال مدريدألمانيا

من هو اللاعب الأكثر فوزاً بالجائزة الذهبية؟

منذ انطلاق الجائزة عام 1956، فاز العديد من اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية، لكن لا أحد فاز بها أكثر من ليونيل ميسي ، حيث فاز بها 8 مراتٍ آخرهم كان في عام 2023، ويأتي خلفه أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، والذي حصل عليها في 5 مناسبات.

فاز 3 لاعبين فقط بجائزة فرانس فوتبول 3 مرات، وهم: يوهان كرويف الذي تألق في سبعينيات القرن الماضي، ميشيل بلاتيني وماركو فان باستن اللذان سيطرا على فترة الثمانينيات، أما فرانتس بيكنباور، رونالدو، كيفن كيجان، ألفريدو دي ستيفانو وكارل هاينتز رومينيجه فقد فاز كلٌ منهم بالجائزة مرتين.

فيما كان الفوز بها مرةً واحدةً من نصيب: جورج بيست، زين الدين زيدان، مايكل أوين وجورج وياه إضافةً إلى كاكا ولوكا مودريتش.

قائمة الفائزين السابقين بالكرة الذهبية:

اللاعبالمركز الأولالمركز الثانيالمركز الثالث
ليونيل ميسي 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015، 2019، 2021, 2023) 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 1 (2007)
كريستيانو رونالدو 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015، 2018) 1 (2019)
ميشيل بلاتيني 3 (1983, 1984, 1985) - 2 (1977, 1980)
يوهان كرويف 3 (1971, 1973, 1974)-1 (1975)
ماركو فان باستن 3 (1988, 1989, 1992)--
فرانز بكنباور 2 (1972, 1976)2 (1974, 1975)1 (1966)
رونالدو 2 (1997, 2002)1 (1996)1 (1998)
ألفريدو دي ستيفانو 2 (1957, 1959)1 (1956)-
كيفن كيجان 2 (1978, 1979)1 (1977)-
كارل-هاينز رومينيجه 2 (1980, 1981)1 (1979)-
لويس سواريز 1 (1960)2 (1961, 1964)1 (1965)
إيزيبيو 1 (1965)2 (1962, 1966)-
بوبي تشارلتون 1 (1966)2 (1967, 1968)-
ريموند كوبا 1 (1958)1 (1959)2 (1956, 1957)
جيرد مولر 1 (1970)1 (1972)2 (1969, 1973)
زين الدين زيدان 1 (1998)1 (2000)1 (1997)
جياني ريفيرا 1 (1969)1 (1963)-
رود خوليت 1 (1987)1 (1988)-
لوثر ماتايوس 1 (1990)1 (1991)-
روبرتو باجيو 1 (1993)1 (1994)-
هريستو ستويتشكوف 1 (1994)1 (1992)-
آندري شيفتشينكو 1 (2004)-2 (1999, 2000)
جورج بيست 1 (1968)-1 (1971)
ألان سيمونسن 1 (1977)-1 (1983)
رونالدينيو 1 (2005)-1 (2004)
ستانلي ماثيوس 1 (1956)--
عمر سيفوري 1 (1961)--
جوزيف ماسوبوست 1 (1962)--
ليف ياشين 1 (1963)--
دينيس لو 1 (1964)--
فلوريان ألبيرت 1 (1967)--
أوليج بلوخين 1 (1975)--
باولو روسي 1 (1982)--
إيجور بيلانوف 1 (1986)--
جيان-بيير بابين 1 (1991)--
جورج وياه 1 (1995)--
ماتياس سامير 1 (1996)--
ريفالدو 1 (1999)--
لويس فيجو 1 (2000)--
مايكل أوين 1 (2001)--
بافيل نيدفيد 1 (2003)--
فابيو كانافارو 1 (2006)--
كاكا 1 (2007)--
لوكا مودريتش1 (2018)--
كريم بنزيما1 (2022)--

من هم المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2024؟

اللاعبالفريقالمنتخب
لورين هيمبمانشستر سيتيإنجلترا
أيتانا بونماتيبرشلونةإسبانيا
باربرا باندا أورلاندو برايدزامبيا
تارسياني ليماهيوستن داشالبرازيل
آدا هيجربرجليونالنرويج
مانويلا جيوجيليانوروماإيطاليا
مالوري سوانسونشيكاغو ريد ستارزالولايات المتحدة الأمريكية
جلوديس بيرلا فيجوسدوتيربايرن ميونخأيسلندا
ماريونا كالدينتيبرشلونة/تشيلسيإسبانيا
لورين جيمستشيلسيإنجلترا
ليا شويليربايرن ميونخألمانيا
باتريشيا جويجاروبرشلونةإسبانيا
جابي بورتيليو كورينثيانزالبرازيل
تابيا تشاوينجاباريس سان جيرمان/ليونمالاوي
كارولين هانسنبرشلونةالنرويج
ليندسي هورنليونالولايات المتحدة الأمريكية
سزويك نيسكنتشيلسيألمانيا
يوي هاسيجاوامانشستر سيتياليابان
لوسي برونزمانشستر سيتيإنجلترا
ماريونا كالدينتيبرشلونةإسبانيا
سلمى بارالويلوبرشلونةإسبانيا
جوليا جوينبايرن ميونخألمانيا
خديجة شومانشستر سيتيجامايكا
جرايس جيوروباريس سان جيرمانفرنسا
أليكسيا بوتياسبرشلونةإسبانيا
صوفيا سميثبورتلاند ثورنزالولايات المتحدة الأمريكية
إوا باجورفولسبورج / برشلونةبولندا
اليسا ناهيربوستن بريكيرزالولايات المتحدة الأمريكية
مايرا راميريزتشيلسيكولومبيا
ماري انطوانيت كاتوتوفرنساباريس سان جيرمان

من هم المرشحون لجائزة كوبا 2024؟

اللاعبالفريقالبلد
باو كوبارسيبرشلونةإسبانيا
أليخاندرو جارناتشومانشستر يونايتدالأرجنتين
أردا جولرريال مدريدتركيا
كريم كوناتيريد بول سالزبورجساحل العاج
كوبي ماينومانشستر يونايتدإنجلترا
جواو نيفيزبنفيكا/باريس سان جيرمانالبرتغال
سافينيوجيرونا/مانشستر سيتيالبرازيل
ماتيس تيلبايرن ميونخفرنسا
لامين يامالبرشلونةإسبانيا
وارن زائير إيمريباريس سان جيرمانفرنسا

من هم المرشحون لجائزة ياشين 2024؟

اللاعبالفريقالبلد
ديوجو كوستابورتوالبرتغال
جيانلوجي دوناروماباريس سان جيرمانإيطاليا
جريجور كوبيلبوروسيا دورتموندسويسرا
مايك ماينانميلانفرنسا
إيميليانو مارتينيزأستون فيلاالأرجنتين
أندري لونينريال مدريدأوكرانيا
جيورجي مامارداشفيليفالنسياجورجيا
أوناي سيمونأتلتيك بيلباوإسبانيا
يان سومرإنترسويسرا
رونوين ويليامسصن داونزجنوب إفريقيا

من هم المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال في 2024؟

المدربالفريق/المنتخبالجنسية
تشابي ألونسوباير ليفركوزنإسبانيا
بيب جوارديولامانشستر سيتيإسبانيا
كارلو أنشيلوتيريال مدريدإيطاليا
جيان بييرو جاسبيرينيأتالانتاإيطاليا
لويس دي لا فوينتيإسبانياإسبانيا
ليونيل سكالونيالأرجنتينالأرجنتين

من هم المرشحون لجائزة أفضل مدرب للسيدات في 2024؟

المدربالفريق/المنتخبالجنسية
سونيا بومباستورليونفرنسا
جوناثان جيرالديزبرشلونة/واشنطن سبيريتإسبانيا
فيلبيا باتاوبنفيكاالبرتغال
إيما هايزتشيلسي/الولايات المتحدة الأمريكيةإنجلترا
سارينا ويجمانإنجلتراهولندا
آرثر إلياسالبرازيلالبرازيل

ما الفرق المرشحة لجائزة فريق العالم في 2024 للرجال؟

الفريقالدولة
باير ليفركوزنألمانيا
بوروسيا دورتموند
مانشستر سيتيإنجلترا
جيروناإسبانيا
ريال مدريد

ما الفرق المرشحة لجائزة فريق العالم في 2024 للسيدات؟

الفريقالدولة
برشلونةإسبانيا
تشيلسيإنجلترا
باريس سان جيرمانفرنسا
ليون
نيو جواثمالولايات المتحدة الأمريكية
إعلان