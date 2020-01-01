ريال مدريد وإنتر ميلان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21

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ريال مدريد 0 × 0 الإنتر

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تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

إدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

البدلاء: لوكا يوفيتش - سيرخيو سانتوس - رودريجو - فينيسيوس جونيور - إيسكو - دييجو ألتوبي - لوكا مودريتش - أندري لونين - مارسيلو - ماريانو دياز.

تشكيل الإنتر

يبدأ المدرب أنطونيو كونتي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري - دانيلو دامبروزيو

أشلي يونج - أرتورو فيدال - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولو باريلا - أشرف حكيمي

إيفان بيريشيتش - لاوتارو مارتينيز

💺 | دكة البدلاء



27 باديلي، 35 ستانكوفيتش، 5 جاليارديني، 7 سانشيز، 11 كولاروف، 13 رانوكيا، 24 إيريكسن، 36 دارميان، 37 سكرينيار، 44 ناينجولان، 99 بينامونتي#ريال_إنتر #دوري_أبطال_أوروبا #فورزا_إنتر ⚫️🔵 https://t.co/TgeOD5Qrvq — إنتر (@Inter_ar) November 3, 2020

البدلاء: ميلان شكرينيار - أليكساندر كولاروف - ماتيو دارميان - فيليب ستانكوفيتش - كريستيان إريكسين - دانييلي باديلي - روبيرتو جاليارديني - أليكسيس سانشيز - رداجا ناينجولان - أندريا بينامونتي - أندريا رانوكيا.

جدول مباريات وترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021

أما الملكي الإسباني فيحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة حيث يمتلك في رصيده نقطة واحدة من تعادله في الجولة الثانية مع الفريق الألماني صاحب المركز الأول، في حين تلقي هزيمة في الجولة الأولى على يد الفريق الأوكراني بنتيجة ٣-٢، ويأتي ترتيب الملكي في المجموعة صادم بشكل كبير لجماهيره مما يزيد من قوة وصعوبة اللقاء القادم، حيث يسعى كلا الفريقين لتحسين ترتيبه في المجموعة وحصد النقاط سعياً للتأهل للدور التالي من البطولة.

الإنتر يحتل المركز الثالث في المجموعة حيث تعادل في الجولة الأولى مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بنتيجة ٢-٢، وتعادل أيضاً في الجولة الثانية تعادلاً سلبياً مع نادي شاختار الأوكراني، يمتلك الفريق الإيطالي نقطتين حتى الآن.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد وإنتر المقام على ألفريدو دي ستيفانو، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21.