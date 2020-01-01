الأهلي وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام في استاد القاهرة الدولي

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الأهلي 0 × 0 إنبي

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39' خطيييييييييييرة للأهلي بتمريرة من أجايي لعلي الذي يرسل عرضية أرضية يمسكها جاد من على قدم مروان محسن.

37' عرضية من اليسار عن طريق معلول يبعدها الدفاع.

33' حصار الأهلي متواصل على إنبي المتراجع.

30' فوزي يحاول المرور في اليمين لكن معلول يبعد الكرة للتماس.

26' خطييييييييييييييرة للأهلي بعرضية من علي معلول من ضربة حرة من اليسار يقابلها أيمن أشرف برأسية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

23' تمريرة من السولية إلى منطقة الجزاء يبعدها دفاع إنبي.

21' خطأ وإنذار على ايمن أشرف بعد تدخل قوي في وسط الميدان.

18' خطيييييييييييييرة لإنبي بعرضية من اليسار عن طريق العجوز يخرج لها الشناوي ويبعد الكرة برأسه من أمام ناصر.

16' كرة ساقطة في منطقة الجزاء عن طريق معلول، يقابلها أفشة بتسديدة تصل سهلة ليد جاد.

15' أجايي يتوغل في اليسار ثم يسرل عرضية يبعدها دفاع إنبي.

13' ركنية للأهلي من اليمين ينفذها علي معلول بعرضية يبعدها الدفاع

10' كرة أمامية راااااااائعة تصل لأفشة الذي ينفرد بالحارس ويرسل تسديدة لكن جاد يتألق ويبعد الكرة، ثم يشير الحكم لتسلل على أفشة.

المباراة اليوم يتواجد بها صوت الجمهور الافتراضي، وهي تكنولوجيا رأيناها في البطولات الأوروبية بعد فيروس كورونا.

إدارة المباريات بالنادي الأهلي قامت بالتنسيق مع هيئة استاد القاهرة، لإذاعة أصوات تشجيع الجماهير في المدرجات 🗣️



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/2oPxuROTm7 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 9, 2020

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز.