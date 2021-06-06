بتواضع شديد معتاد.. كانتي يرد على إمكانية تحقيقه الكرة الذهبية

ويتحدث عن مستقبله أيضًا..

رد نجم تشيلسي نجولو كانتي على إمكانية تحقيقه للقب الكرة الذهبية، معتبرًا أنه من المبكر الحكم على ما قدمه في عام 2021.

ويتواجد كانتي حاليًا رفقة منتخب فرنسا استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، ويأمل في أن يواصل موسمه الناجح بالتتويج الأوروبي ولكن هذه المرة مع منتخب الديوك.

العديد رشح كانتي إلى الظفر بالبالون دور في أعقاب تحقيق تشيلسي لدوري أبطال أوروبا بالموسم المنقضي، وبالنسبة للاعب وبتواضعه المعتاد، فإنها جائزة لا يسعى خلفها.

ماذا قال كانتي عن إمكانية تحقيق الكرة الذهبية؟

الدولي الفرنسي في حديث للصحافة قال حول الكرة الذهبية "من المبكر الحديث عن ذلك الآن، نحن في منتصف العام وهناك ستة أشهر لا تزال متبقية".

كما أضاف "هناك الكثير من المسابقات والمباريات لخوضها، ليس من الضروري أن أقول اليوم أنني أستحق ذلك".

وتابع "قبل بضع سنوات كنت ضمن العشرة الأوائل، كانت المرة الأولى لي وكان شعورًا لطيفًا، لكن الفوز بالجائزة قصة أخرى، إنها مكافأة فردية رائعة".

وأتم في هذا الصدد بقوله "أرى أنها نتيجة موسم جيد للاعبين، إنه ليس هدفًا أعمل عليه، أولئك من حققوها سابقًا قاموا بإنجازات عظيمة خلال مسيرتهم الكروية".

ماذا قال كانتي عن مستقبله في تشيلسي؟

بعض الشائعات سارت في الآونة الأخيرة عن إمكانية رحيل كانتي عن تشيلسي، غير أن الفكرة يبدو أنها لا تدور في ذهن اللاعب على الإطلاق.

كانتي عقّب على ذلك بقوله "كنت في تشيلسي لمدة خمس سنوات وقضيت العديد من السنوات الجيدة هناك وآمل أن أتحصل على المزيد".

وواصل "تحقيق دوري أبطال أوروبا هو تكريس لخمسة أعوام قضيتها في تشيلسي، مستقبلي ليس شيئًا أتحدث فيه، بقيّ عامان في عقدي وأنا أشعر بشعور جيد هناك".

هل يحقق كانتي الكرة الذهبية؟

زميل كانتي في منتخب فرنسا بول بوجبا كان من اقترح منح جائزة الكرة الذهبية لكانتي، إذ شدد نجم مانشستر يونايتد على ثبات أداء زميله بصورة تجعله يستحق التتويج بلقب فردي كهذا.

ما زاد من إقناع بوجبا بخصوص كانتي والكرة الذهبية كان حديثه عن فشل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أوروبيًا بخروج الثنائي مع برشلونة ويوفنتوس من دور الـ16.

تبقى الإشارة في النهاية إلى أن آخر لاعب حقق الكرة الذهبية بعيدًا عن الدون والبرغوث كان لوكا مودريتش في عام 2018، وآخر من حققها كان ميسي في 2019 قبل إلغاء نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا.

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