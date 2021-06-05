لا ميسي ولا رونالدو.. بوجبا يختار الأحق بالكرة الذهبية

هل يبدو كلامه منطقيًا بالفعل؟

استبعد نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من حساباته للكرة الذهبية، واعتبر أن نجولو كانتي هو الأحق بالتتويج بهذه الجائزة.

وكان كانتي قد قاد تشيلسي لتحقيق دوري أبطال أوروبا، وربما كان أفضل لاعب في كتيبة المدرب توماس توخيل في نصف النهائي والنهائي، ليجذب الأنظار كلها إليه.

بوجبا في حديث لشبكة يورو سبورت أثنى على ما يقدمه زميله في المنتخب الفرنسي، وشدد على أن مستوى كانتي دائمًا ما يكون ثابتًا بغض النظر عن وضع فريقه.

نجم اليونايتد قال "ما أود أن أقوله للعالم أجمع أن نسخة نجولو كانتي التي رأيناها في الأشهر الأخيرة كانت دائمًا كما هي. إنه دائمًا ما كان جيدًا هكذا".

قصة لا تحدث إلا في هوليوود.. كيف تمكن كانتي من تحقيق رواية أسطورية بأرض الواقع؟!

كما أضاف بوجبا "لم يصل كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي لنصف النهائي، لذلك فمن الجيد أن ننظر إلى أداء لاعبي الوسط والمدافعين".

وأتم "قلت منذ وقت طويل أن في حالة تحقيق تشيلسي لدوري أبطال أوروبا فسيكون من المناسب أن يفوز كانتي بالكرة الذهبية، سيكون ذلك مستحقًا تمامًا".

الجدير بالذكر أن رونالدو وميسي اكتفيا بتحقيق الكأس في إيطاليا وإسبانيا فقط، مع فشلهما في اجتياز دور الـ16 بدوري الأبطال.