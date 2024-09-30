بتهم الابتزاز والارتباط بالمافيا .. اعتقال عشرات الأعضاء من أولتراس ميلان وإنتر

الاعتقالات طالت الكثير من قيادات الأولتراس في ميلانو

شنت الشرطة الإيطالية حملة اعتقالات واسعة بين أعضاء أولتراس ميلان وإنتر في ميلانو اليوم الإثنين، وذلك على خلفية تهم بالارتباط بالمافيا والابتزاز في ملعب سان سيرو.

وأصدرت الشرطة الإيطالية بيانًا أوضحت خلاله القيام بعملية واسعة بواسطة شرطة الولاية والحرس المالي بالتنسيق مع مديرية مكافحة المافيا التابعة لمكتب المدعي العام في ميلانو، مشيرة إلى الاشتباه بتورط المعتقلين في قضايا خاصة بالابتزاز والسيطرة غير الشرعية على بعض الأعمال في ملعب سان سيرو خاصة بيع التذاكر وبيع الطعام.

وأوضحت المصادر الصحفية أن ماركو فيرديكو، أحد قادة أولتراس كورفا نورد الخاصة بالإنتر، من بين المعتقلين وهو شخص مقرب جدًا من أنطويو ييلوكو الذي قتل في وقت سابق هذا الشهر على يد عضو آخر في الجماعة هو أندريا بيريتا.

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لوكا لوتشي، رئيس أولتراس ميلان، هو أيضًا ضمن المعتقلين وقد أدين بالفعل بتهم تتعلق بالمخدرات، ومعه كريستيان روسييلو الحارس الشخصي لمغني الراب الإيطالي الشهير فيديز.

وأشارت المصادر المتابعة إلى أن عدد الإجراءات الاحترازية ضد المتهمين بلغ 19، 16 في السجن و3 قيد الإقامة الجبرية، بجانب التحقيق مع 50 آخرين بتهم مختلفة، موضحة أن التهم تتضمن كذلك إدارة شؤون ملعب سان سيرو، سواء مواقف السيارات أو بيع الأدوات والمأكولات وكذلك تذاكر المباريات.

وأوضحت التحقيقات أن قيادات الأولتراس في عملاقي ميلانو قاموا بضغط كبير على بعض المسؤولين في الناديين للموافقة على طلباتهم ومنحهم امتيازات خاصة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق خاصة بالحصول على تذاكر المباريات وإعادة بيعها بأرباح خيالية.