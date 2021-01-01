بتغييره بعد شوط واحد .. هل تعرض مصطفى محمد للظلم من فاتح تريم؟

أرقام متواضعة لمصطفى محمد

خسارة أخرى تلقاها نادي جلطة سراي ببطولة الدوري التركي، على يد فريق هاتاي سبور، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بالجولة 32، بالمواجهة التي شهدت مشاركة النجم المصري مصطفى محمد، قبل أن يتم استبداله مع بداية الشوط الثاني.

المدير الفني لفريق جلطة سراي فاتح تريم، دفع بالمهاجم المصري مصطفى محمد منذ بداية المباراة، وظل راداميل فالكاو على مقاعد البدلاء، ولكن لم يستغل اللاعب المصري الفرصة من أجل عودته إلى التهديف من أجل التمسك بمكانته الأساسية بتشكيل الفريق، ليتم استبداله ونزول فالكاو بدلًا منه، الذي فشل هو الآخر في تسجيل أهداف.

خلال 45 دقيقة لعبها مصطفى محمد في المباراة، لم يسجل أو يصنع أي هدف، وذلك في ظل عدم إتاحة أي فرصة محققة له من أجل التسجيل في المباراة.

مصطفى محمد سدد الكرة مرة واحدة فقط، وجاءت خارج المرمى، ومرر الكرة 11 مرة، منها 8 تمريرات صحيحة، خلال الشوط الذي لعبه، حيث لم يقدم الفريق بشكل جماعي المستوى المطلوب.

وعلى الجانب الآخر، شارك فالكاو مع بداية الشوط الثاني لمدة 45 دقيقة هو الآخر، سدد الكرة 5 مرات، منها واحدة على المرمى، و3 خارجه، وتسديدة تصدى لها الدفاع.

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مصطفى محمد لعب هذا الموسم 9 مباريات ببطولة الدوري التركي، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف، ولم يصنع أي أهداف لزملائه بالفريق.

واستطاع مصطفى محمد أن يصنع 4 فرص للتسجيل، لم يستغلها زملائه بالفريق، كما أتيحت أمامه 4 فرص للتسجيل استغلها كلها، بنسبة نجاح وصلت إلى 100%.