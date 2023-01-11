بتعاون مع "فيفا" .. إطلاق مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية

اتحاد كرة القدم يتخذ خطوة لتوثيق تاريخ كرة القدم السعودية

Shahid

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إطلاق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتحت إشراف الجمعية العمومية.

وشهدت السنوات الماضية، جدلًا كبيرًا حول بطولات الأندية السعودية، ليقرر الاتحاد السعودي إنهاء هذا الجدل بإطلاق مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية، بالتعاون مع فيفا.

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ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم السعودي، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.

وأكد اتحاد كرة القدم خلال بيانه على أن الجهات العاملة في المشروع 4 وهم: "الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأعضاء المرشحين من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وخبراء دوليين في التوثيق الرياضي يتم ترشيحهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستعين فريق العمل بمن يرونه مناسبًا للعمل في المشروع".

وأما عن آلية العمل، سيكون الطلب من الأندية أعضاء الجمعية العمومية بتعيين من يرونه من منسوبيهم ليكون ممثلًا للنادي، ويقوم الأعضاء المعينون من الأندية والخبراء الدوليين بتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني للمشروع.

Shahid