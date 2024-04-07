"بتاكل سبعة من الهلال".. صدمة قاسية تبكي العين قبل القمة الآسيوية

جماهير العين تطالب بإقالة كريسبو قبل مواجهة الهلال

"حزن وقلق وغضب".. هكذا تعيش جماهير العين الإماراتي، لحظات صعبة، بعد مشاهدة خسارة فريقها أمام النصر بنتيجة (1-3)، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

الخسارة في حد ذاتها ليست نهاية القصة، بل في الإصابة القوية التي تعرض لها المغربي سفيان رحيمي، أحد الأوراق الرابحة في صفوف العين، وخروجه على نقالة برفقة الطاقم الطبي، ليشارك سلطان الشامسي بديلًا له.

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وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، إن سفيان رحيمي تعرض لكدمة في الرأس خلال المباراة، ويتلقى العلاج تحت إشراف الطاقم الطبي، ويعتقد أن الوضع آمن.

وأوضح كريسبو أن العين يمر بلحظات صعبة، بعد التعثر للمباراة الثالثة على التوالي، إثر التعادل مع الشارقة في الدوري، وخسارة ربع نهائي كأس رئيس الدولة أمام اتحاد كلباء، ثم الخسارة أمام النصر، مضيفًا أنه لا يفكر في دوري أبطال آسيا في الوقت الحالي، ويجب عليهم التذكر بأنهم ارتكبوا بعض الأخطاء الفردية التي تحتاج إلى التصويب.

وفجرت الخسارة، غضبًا جماهيريًا كبيرًا من قِبل جماهير العين ضد كريسبو؛ حيث بدأت الجماهير تطالب بالإطاحة بالمدرب الأرجنتيني، محذرين من التعرض لخسارة قاسية أمام الهلال، في نصف النهائي الآسيوي، على غرار ما حدث مع المدرب أثناء قيادته للدحيل القطري، وخسارته من الهلال بنتيجة (0-7)، في نصف نهائي دوري الأبطال في موسم 2021-2022.

ويستضيف العين نظيره الهلال، على ملعب هزاع بن زايد، في 16 أبريل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، فيما تقام مباراة العودة على ملعب المملكة ارينا، في 23 أبريل.