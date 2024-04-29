نجم فياريال: عشت شهورًا صعبة بسبب ريال مدريد.. وأتمنى الانتقال لبرشلونة!

أول مقابلة بعد حادثة فالفيردي!

أعرب أليكس باينا لاعب وسط فياريال، عن رغبته في الانتقال لصفوف برشلونة، خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن أزمته مع لاعب ريال مدريد فيدي فالفيردي.

وكان فالفيردي قد اعتدى على باينا باللكم عقب مباراة الفريقين الموسم الماضي في موقف السيارات، ما دفع لاعب فياريال لتقديم شكوى في الشرطة.

وقال باينا، في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير": "إنها المقابلة الأولى التي أجريها بعد كل هذا، لم أتحدث إلى فالفيردي مرة أخرى، لقد كانت شهورًا صعبة للغاية على المستوى الشخصي والعائلي".

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وأضاف: "استخدموا كذبة (حديثي عن ابنه)، وآلمني ذلك جدًا، وتعرضت عائلتي للمضايقة لفترة طويلة، نعرف بالفعل كيف تبدو الصحافة هناك، والنادي الذي يحكم وكل شيء، هذا ما كان علي أن أتحمله، لكن الأمر أصبح من الماضي".

وختم: "أتمنى اللعب للبارسا، فهذا أحد أكبر أحلامي، برشلونة أفضل فريق في العالم، وهناك شرط جزائي في عقدي مع فياريال قيمته 60 مليون يورو يجب دفعها أولا للتوقيع معي".

ويجيد باينا في مركزي الوسط المهاجم والجناح الأيسر، علمًا بأنه خاض 41 مباراة مع فياريال في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 5 أهداف وقدم 16 تمريرة حاسمة.