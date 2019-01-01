النتائج المباشرة
الانتقالات

بايرن ميونيخ يرفع عرضه لضم هودسون أودوي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
محاولة رابعة من النادي الألماني للتعاقد مع جناح تشيلسي الشاب بالميركاتو الشتوي الحالي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

قدم نادي بايرن ميونيخ الألماني، عرضه الرابع من أجل التعاقد مع كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي.

المدرب نيكو كوفاتش يعتبر الجناح الشاب هو هدفه الأول في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كلوب يكشف عن إصابة لوفرين

اختيارات المحررين

أودوي لعب 11 مباراة فقط مع الفريق الأول لتشيلسي، وفرصته في بايرن تبدو أقوى في اللعب بانتظام.

بايرن سبق وأن تقدم بـ3 عروض لضم اللاعب كانت بـ13.5 مليون جنيه إسترليني، ثم 20 و30 خلال هذا الشهر.

مصادر "جول" أكدت تقدم البافاري بعرض جديد قيمته 35 مليون جنيه إسترليني.

ويطمح بايرن في استغلال موقف اللاعب بعدم تجديد عقده مع تشيلسي، والذي تبقى على نهايته 18 شهراً.

بوتشيتينو يُوجه رسالة "محبطة" لآمال يونايتد بالتعاقد معه

ويأتي هذا العرض بعد تألق أودوي في مواجهة البلوز الأخيرة أمام نوتينجهام فورست بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث صنع هدفي زميله ألفارو موراتا.

محاولات البافاري تصطدم أيضاً برغبة المدرب ماوريزيو ساري ببقاء أودوي، حيث سبق وأن نصحه بعدم الانتقال لألمانيا والاستمرار في انجلترا من أجل التطور.

الموضوع التالي:
كلوب: لا نريد أن نكون أصغر فريق في العالم، التغييرات كانت إجبارية!
الموضوع التالي:
حماس ورغبة.. هكذا استهل وياه الصغير رحلته مع سيلتيك الأسكتلندي
الموضوع التالي:
جاتوزو يُجمد رحيل تشالهانوغلو عن ميلان
الموضوع التالي:
رسميًا.. بيبي يعود إلى بورتو
الموضوع التالي:
ريال مدريد يستهدف بيونتيك، لكن بشرطين!
إغلاق