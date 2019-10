بيبي على خطى سواريز للمرة الأولى منذ 2013

حقق نيكولاس بيبي جناح آرسنال رقماً جديداً في مباراة الليلة ضد فيتوريا جيماريش البرتغالي.

جاء ذلك بتسجيله للهدفين الثاني والثالث، في المباراة التي انتهت بفوز الجانرز 3-2.

وسجل بيبي هدفيه من ركلتين حرتين، وهي المرة الأولى التي يشهد فيها الدوري الأوروبي مثل هذا الأمر منذ فبراير 2013.

جاء ذلك على يد لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي، والذي كان لاعباً في صفوف ليفربول آنذاك، وسجل ركلتيه في شباك زينيت سان بطرسبرج الروسي.

