بارتوميو يكشف موقف برشلونة من دي ليخت وجريزمان

هل يستهدف البارسا اللاعبين؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد خوسيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة خروج أنتوان جريزمان من دائرة المرشحين لدعم صفوف الفريق الموسم القادم، كما كشف عن موقف ناديه تجاه ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام.

وكان البارسا قاب قوسين أو أدنى من ضم جريزمان الصيف الماضي لكن الصفقة تعطلت بعد تراجع اللاعب الفرنسي وتفضيله البقاء في أتلتيكو مدريد، وتتحدث التقارير حاليًا عن رغبة بطل العالم 2018 في الرحيل عن العاصمة الإسبانية.

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بارتوميو تحدث لقناة تي في إي عن اللاعب قائلًا "جريزمان لاعب لأتلتيكو مدريد ولديه عقد معهم، أحب تواجد اللاعبين الكبار في الليجا لأن هذا يزيد من قيمة البطولة وهو ما يُساعد في جلب رعاة جدد".

"إن أراد جريزمان القدوم، عليه الحديث مع المدربين، لكن اسمه ليس مطروحًا على طاولة النقاش. هناك الكثير من الإشاعات في الصحف، لكن جريزمان ليس على طاولة البارسا ولم يتواصل معنا".

وأوضح الرئيس أن تعاقدهم المبكر مع فرينكي دي يونج نجم أياكس أمستردام كان لعلمهم باهتمام عدد كبير من الأندية بضمه خلال الصيف القادم، كما قال حول دي ليخت "لدينا علاقة ممتازة مع أياكس، لا أعلم ما الذي سيحدث مع دي ليخت. يبدو أنه سيكون متاحًا في السوق، وحين نتحدث مع المدربين سنعلم إن كنا سنسعى خلفه أم لا".

أتم "أنا معجب به وطريقة لعبه تناسبنا. أياكس نادٍ يبيع، لكن لا محادثات بيننا".

يُذكر أن المدافع الهولندي الشاب مطلوب في عديد الأندية وأبرزها ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر سيتي.