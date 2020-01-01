بايرن ميونخ ينضم لقائمة المهتمين بنجم برشلونة

من سيظفر به في النهاية؟

وضع بايرن ميونخ نيلسون سيميدو، لاعب برشلونة ، ضمن قائمة اللاعبين المقترحين لدعم مركز الظهير الأيمن في النادي البافاري خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

تدعيم الظهير الأيمن للبايرن بات ضروريًا للغاية في الميركاتو المقبل بعد تحول جوشوا كيميش لمركز الارتكاز ليصبح بنيامين بافارد وحيدًا في الجبهة مع انتهاء إعارة ألفارو أودريوزولا بنهاية هذا الموسم.

الخطة الأساسية لبايرن لمركز الظهير هي التعاقد مع سيرجينيو ديست، ظهير أياكس، الذي يبرز بمستوى أكثر من رائع هذا الموسم رغم أنه أتمم عامه التاسع عشر فقط مؤخرًا.

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سيميدو هو الخيار الثاني بالنسبة لإدارة كارل هاينز رومينيجه في حال أن تعرقلت مفاوضات ضم ديست، خصوصًا وأن إدارة برشلونة أبدت مرونة في التخلي عن ظهيرها البرتغالي حال وصول عرض بقيمة 40 مليون يورو لها.

لكن بشكلٍ عام فإن إدارة البرسا تُفضِّل نقل سيميدو إلى مانشستر سيتي على وجه التحديد، حتى يقوم النادي الإنجليزي ببيع جواو كانسيلو إلى إنتر ، ما سيساهم في انتقال لاوتارو مارتينيز لكامب نو بقيمة مادية أقل من شرطه الجزائي البالغ 111 مليون يورو.

المفاوضات جارية بين سيتي وبرشلونة حاليًا حول قيمة الصفقة والأمور الأخرى، وما قد يُحفز إتمام الصفقة هو وجود بيب جوارديولا في السيتيزنز، حيث أنه من أكبر المؤمنين بقدرات صاحب الـ26 عامًا.

في كل الأحوال، بايرن ميونخ يراقب تطور الأمور وكيف ستسير، مع وضع الإدارة التعاقد مع ليروى ساني كأولوية لا تقبل النقاش في الصيف المقبل وبعدها تأتي أي صفقات أخرى.

الجدير بالذكر أن بايرن اتفق مع ساني العام الماضي قبل إصابته بالرباط الصليبي في أغسطس، والآن تسعى الإدارة الألمانية إلى إعادته للبوندسليجا ولكن بثمن أقل تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت كرة القدم بسبب فيروس كورونا.