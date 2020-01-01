بايرن ميونخ يعمل على خطف فيرمينيو من ليفربول

بايرن ميونخ يرد على مفاوضات ليفربول مع فيرنر

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة بايرن ميونخ بدأت في البحث عن خليفة روبيرت ليفاندوفيسكي خلال الفترة القادم، والأنظار تتجه إلى ليفربول.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن إدارة بايرن تسعى للتعاقد مع روبيرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الأنباء أن نسب حصول الفريق البافاري، على توقيع فيرمينو ضئيلة للغاية، خاصة مع اقتراب رحيل محمد صلاح من الرحيل عن الريدز لريال مدريد الصيف القادم.

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وجاء اهتمام الفريق الألماني بالمهاجم البرازيلي صاحب الـ 28 عاماً، بسبب مفاوضات ليفربول مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.

وارتبط فيرنر بالانتقال إلى ليفربول الصيف القادم، بعد مستواه مع لايبزيج هذا الموسم وتسجيله حتى الآن 27 هدفاً في كافة المسابقات.

ومن جانبه أشاد فيرنر من قبل بمواطنه يورجن كلوب مدرب ليفربول، مشيراً إلى أنه يراه أفضل مدرب على الكوكب.