بايرن ميونخ يُعسكر في قطر خلال يناير المقبل

من جديد البايرن في المنطقة العربية..

سيتواجد بايرن ميونخ في قطر مرة أخرى من أجل إقامة معسكره التدريبي الاعتيادي استعدادًا للدور الثاني من الدوري الألماني، وذلك خلال يناير المقبل.

الدور الأول من البوندسليجا سينتهي في 21 ديسمبر الحالي، وستتواجد فترة توقف لمدة شهر كما جرت العادة وبالتبعية فترة إعداد جديدة لكل الفرق الألمانية.

بايرن في السنوات الماضية اعتاد على التواجد في قطر، ولكنه لم يسلم من الانتقادات التي وُجهِت له من قبل الصحافة الألمانية والتي تعتبر أن قطر بها انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمال ممن يشاركون في بناء ملاعب كأس العالم 2022.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، لم تكترث إدارة البايرن، وقررت أن تواصل شراكتها مع قطر والعودة إلى الدوحة من جديد، وسيكون ذلك خلال الفترة بين 4 يناير إلى 10 يناير، قبل أن يذهب الفريق النسائي أيضًا إلى قطر يوم 20 يناير.

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كارل هاينز رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أجاب على انتقادات واحتجاجات البعض على ذهاب البايرن إلى قطر، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للنادي البافاري، وأكد أن الأمور "تتحسن" في قطر حاليًا.

"بما أن بايرن ميونخ شريكًا لدولة قطر، فقد تَبُت أن هناك تطورًا إيجابيًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمال."

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيعود من قطر 11 يناير، ومن ثم سيخوض مباراة ودية مع نورنبيرج، قبل أن يبدأ الدور الثاني من البوندسليجا في 19 يناير المقبل بمباراة هيرتا برلين مع مدربه الجديد وأحد أساطير بايرن وألمانيا، يورجن كلينسمان.