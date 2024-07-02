بايرن ميونخ يسبق عمالقة أوروبا نحو جوهرة هولندا .. وينتظر رد الخليفي!

لايبزيج يريد الاحتفاظ بنجمه ويرفض الاستسلام

توصل بايرن ميونخ إلى اتفاق نهائي مع الهولندي الشاب تشافي سيمونز، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان سيمونز، قد خرج في الموسم الماضي معارًا إلى لايبزيج، ويعود بعد انتهاء منافسات أمم أوروبا إلى سان جيرمان، حيث يمتد عقده مع النادي الباريسي إلى صيف 2027.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا، بأن إدارة بايرن ميونخ وافقت على الشروط الشخصية مع ممثلي سيمونز، بينما سيتفاوض العملاق البافاري في الأيام المقبلة مع إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، لحسم الصفقة خلال الصيف الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويقدم سيمونز أداءً مميزًا مع منتخب هولندا في يورو 2024، ليكمل سلسلة توهجه بعدما لعب مع لايبزيج 43 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 15 تمريرة حاسمة لزملائه.

وزعم التقرير أيضًا أن اللاعب البالغ 21 عامًا، أبلغ بطل الدوري الفرنسي أنه لا يريد العودة إلى باريس، ورغم ذلك لا يزال لايبزيج يأمل في استمرار اللاعب معهم في الموسم المقبل 2024-25.

ويستعد تشافي سيمونز لقيادة هجوم منتخب هولندا، في مباراته المقبلة أمام رومانيا، المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا بالدور ثمن النهائي من بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".