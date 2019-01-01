بايرن ميونخ يخوض مواجهة ودية أمام الصين ليلة نهائي الأبطال

بايرن ميونخ الألماني يواجه المنتخب الصيني وديًا في الـ 29 من شهر مايو المقبل وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا بساعات قليلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي بايرن ميونخ عن اتفاقه على مباراة ودية مع المنتخب الصيني سيخوضها في شهر مايو المقبلة بالعاصمة الصينية بيكين.

جاء هذا في بيان رسمي نشر قبل قليل وأكد من خلاله أن المباراة ستقام على الملعب الأولمبي في بيكين، والشهير بـ"عش الطائر"، والذي شهد افتتاح أولمبياد 2008.

وستقام المباراة الودية قبل ساعات من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي لم يتم تحديد أطرافها بعد، حيث سيتم خوض أول لقاءات دور الـ 8 هذا الأسبوع.

بايرن ميونيخ يغلق باب كيميتش في وجه برشلونةhttps://t.co/CXUVbmg9FU — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٣٠ مارس ٢٠١٩

وكان فريق بايرن ميونخ قد غادر بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام نظيره ليفربول عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب أليانز إرينا.

ويستهدف فريق بايرن ميونخ السوق الصيني في السنوات الأخيرة، حيث قام بأكثر من جولة تحضيرية في الدولة الآسيوية وافتتح مدرستين كرة هناك.

بايرن ميونيخ يواجه فرايبورج بدون نوير وألابا

جدير بالذكر أن موسم فريق بايرن ميونخ سينتهي بشكل رسمي بنهاية الدوري الألماني بمواجهة فرانكفورت في الـ 18 من شهر مايو القادم.