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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

بايرن ميونخ يخوض مواجهة ودية أمام الصين ليلة نهائي الأبطال

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Matthias Hangst
بايرن ميونخ الألماني يواجه المنتخب الصيني وديًا في الـ 29 من شهر مايو المقبل وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا بساعات قليلة.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بايرن ميونخ عن اتفاقه على مباراة ودية مع المنتخب الصيني سيخوضها في شهر مايو المقبلة بالعاصمة الصينية  بيكين.

جاء هذا في بيان رسمي نشر قبل قليل وأكد من خلاله أن المباراة ستقام على الملعب الأولمبي في بيكين، والشهير بـ"عش الطائر"، والذي شهد  افتتاح أولمبياد 2008.

وستقام المباراة الودية قبل ساعات من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي لم يتم تحديد أطرافها بعد، حيث سيتم خوض أول لقاءات دور الـ 8 هذا الأسبوع.

وكان فريق بايرن ميونخ قد غادر بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام نظيره ليفربول عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب أليانز إرينا.

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ويستهدف فريق بايرن ميونخ السوق الصيني في السنوات الأخيرة، حيث قام بأكثر من جولة تحضيرية في الدولة الآسيوية وافتتح مدرستين كرة هناك.

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جدير بالذكر أن موسم فريق بايرن ميونخ سينتهي بشكل رسمي بنهاية الدوري الألماني بمواجهة فرانكفورت في الـ 18 من شهر مايو القادم.

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