بايرن ميونخ يتراجع عن ضم ديمبيلي

تعرف على سبب تراجع البافاري عن ضم ديمبيلي

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قرر نادي بايرن ميونخ الألماني التراجع عن التعاقد مع عثمان ديمبيلي، لاعب الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

بطل الدوري الألماني وضع ديمبيلي بديلًا لصفقة ليروي ساني من مانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية أنّ بايرن ميونخ قرر عدم التعاقد مع ديمبيلي بسبب صعوبة المفاوضات مع برشلونة، إذ قرر النادي الكتالوني الاحتفاظ باللاعب بعد صعوبة التعاقد مع نيمار.

ولن يتمكن النادي الكتالوني من ضم نيمار بعد الكشف عن ميزانيته الجديدة وذلك بسبب إصرار باريس سان جيرمان على مبلغ 220 مليون يورو لبيع اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أنّ مانشستر سيتي يطلب 100 مليون يورو لأجل التخلي عن ساني وهو المبلغ ذاته الذي وضعه برشلونة لأجل بيع صاحب الـ 22 عامًا.

جدير بالذكر أنّ ديمبيلي عاد مبكرًا لمعسكر برشلونة وشارك في مباراة تشيلسي الودية.