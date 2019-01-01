ميلان يُدافع عن كيسييه وباكايوكو

واقعة قميص أتشيربي أثارت الجدل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدر ميلان بيانًا رسميًا دافع خلاله عن لاعبيه تيمو باكايوكو وفرانك كيسييه بعد واقعة رفع قميص فرانشيسكو أتشيربي مدافع لاتسيو عقب مباراة الطرفين معًا ليلة أمس.

وكان ميلان قد هزم لاتسيو 1-0 في مباراة حاسمة في صراعهما على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ويُشاركهما الصراع كلًا من إنتر وروما وأتالانتا.

وكان نوعًا من التحدي قد جمع باكايوكو وأتشيربي خلال وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباراة، وتبادل اللاعبان قمصانهما عقب اللقاء، لكن باكايوكو توجه مع زملائه لتحية الكورفا سود وهناك رفع مع زميله كيسييه قميص أتشيربي بطريقة احتفالية استفزازية لمدافع ميلان السابق.

نابولي يؤجل احتفالات يوفنتوس ويُرسل كييفو للسيري بي

وقد أثارت تلك اللقطة استياء أتشيربي الذي تحدث مجددًا عبر السوشيال ميديا، ليُقدم لاعبا ميلان اعتذارهما موضحين أن الأمر من باب المزاح معه، ومن ثم ظهرت عدة تقارير عن فتح اللجنة التأديبية تحقيقًا في الأمر وإمكانية عقاب الثنائي الروسونيري.

ميلان أكد عبر بيانه أن ما فعله اللاعبين لا يتعلق بالسخرية من أتشيربي ولا يُعد تصرفًا عدوانيًا أو غير رياضي، بل هو ردًا ساذجًا وبريئًا على الرسائل المتبادلة بين اللاعبين عبر السوشيال ميديا.

واستدل ميلان على هذا بتعبيرات وجه اللاعبين التي لم تحمل أي إشارة سخرية أو عدوانية على حد وصف البيان، وأوضح النادي أن اللاعبين اعتذار حين شعرا أن ما فعلاه أزعج أتشيربي، وأشار كذلك لتصريحات إيجلي تاري المدير الرياضي لفريق العاصمة بعدم منح الأمر أهمية كبرى ووضعه في حجمه الصحيح.