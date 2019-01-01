ريبيري: ما حققته في 12 عامًا مع بايرن ميونخ خيالي

تعرف على تصريحات ريبيري قبل آخر مبارياته مع بايرن ميونخ

أكد فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ، أنّ ما حققه منذ قدومه في 2007 حتى الآن كبير للغاية ومؤثر في تاريخ البافاري مؤكدً أنّ آرين روبن مثال يحتذى به..

ريبيري سيتواجد للمرة الأخيرة مع بايرن ميونخ في البوندسليجا أمام فرانكفورت مساء اليوم في الجولة 34 من الدوري الألماني، وسوف يحصل على تكريم خاص مع روبن.

وقال ريبيري في حوار مع الموقع الرسمي للدوري الألماني: "احتفظ بالجوائز الشخصية في غرفة بالقبو والذي أضع فيه أيضًا منضدة للبليارود وآلة بينبول وغيرها من الأمور مما يدفع أطفالي للنزول إلى القبو واللعب ومشاهدة الجوائز وهذا أمر يجعلني فخورًا".

وتابع: "أهم شيء في كرة القدم و الاحترام والعلاقات الجيدة مع الآخرين في غرفة الملابس، بوجود روبن تغيرت طريقة اللعب في الفريق وساعدنا بايرن على تقديم كرة قدم أفضل. قبل انضمامي كان البافاري يصل إلى المركز الرابع والخامس في الدوري الألماني وبعيد عن التتويج في الأبطال، ولكن ما قدمناه خلال هذه الأعوام يكشف عن حجم الإنجاز".

📆 اليوم في السابعة بتوقيت مكة المكرمة

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ريبيري أكد أنّه وروبن يمتلكان إمكانيات وخبرات كبيرة ولعبا لفرق على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنّ الشراكة معاه كانت رائعة وناجحة للغاية.

واختتم: "يجب على كل لاعب الاستثمار في موهبته وتطوير إمكانياته وهذا ما شاهدته من روبن وكنت أتسائل كيف يفعل ذلك كل يوم دون كلل؟ السبب هو عقلية الفوز والرغبة في التطور والتي تجعله مثالًا جيدًا لكل المواهب الشابة".

جدير بالذكر أنّ ريبيري عانى من العديد من الإصابات مؤخرًا مما دفع النادي للموافقة على رحيله بنهاية الموسم.