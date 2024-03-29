بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند .. الكلاسيكر تحت شعار صراع المركز الثالث وناجلسمان!

قمة الكرة الألمانية ليست عنواناً للبوندسليجا كما هي العادة

عندما تنطلق قمة البوندسليجا الكلاسيكية بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على "أليانز أرينا" مساء السبت يواجه طرفا اللقاء فرضية أن يلعبا وهما على بعد 13 و23 نقطة عن المتصدر باير ليفركوزن إذا فاز الأخير على هوفنهايم في وقت مبكر بنفس اليوم!

13 و23 نقطة، رقمان يفسران لماذا "الكلاسيكر" هذا العام ليس هو الحدث في ألمانيا كما هي العادة عندما يلتقي الكبيران، والسبب هو الموسم الإعجازي الذي يعيشه رجال تشابي ألونسو وجعل الجميع، بما فيهم بايرن ودورتموند، يعيشون في ظل ما يقدمه فريقه.

يكفي أن نقول أن للمرة الأولى منذ 14 عاماً، سيلتقي الفريقان بالنصف الثاني من الموسم وطرفا اللقاء لا يوجد أحدهما في الصدارة، والمصادفة أن وقتها أيضاً كان ليفركوزن متصدراً في موسم 2009-2010 بفارق الأهداف عن بايرن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يمكن القول إن هناك تشابه في موسم طرفي قمة السبت، الفريقان الذان تنافسا حتى الجولة الأخيرة الموسم الماضي على درع اللقب ابتعدا تماماً عن المنافسة، أولاً بسبب ليفركوزن، وثانياً بسبب التراجع الكبير والمشاكل الداخلية لدي كل فريق، ولكن في المقابل يعيش الثنائي موسماً قارياً ناجحاً، إذ عبرا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويقدمان مستوى أفضل بكثير على الصعيد القاري عكس المحلي.

الوضع الفني المتردي محلياً فتح باب التغيير في الناديين، بايرن أعلن بالفعل رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم بغض النظر عما ستسفر عنه مغامرة الفريق القارية، بينما دورتموند بحسب التقارير يناقش داخلياً تغيير إدين ترزيتش، المدير الفني، وسيباستيان كييل، المدير الرياضي، خصوصاً وأن تفريط الفريق في لقب البوندسليجا بالجولة الأخيرة الموسم الماضي لا يزال في البال وتحمل الإدارة مدرب الفريق وجهازه المسؤولية بشكل رئيسي على "إهداء" البطولة للبافاري.

الحديث عن التغيير الفني في الناديين يأخذنا لتشابك آخر خارج الميدان بعيداً عن لقاء السبت، إذ يرتبط الثنائي بالتعاقد مع مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان، أولاً دورتموند الذي قالت تقارير ألمانية إنه يملك اتفاقاً بالفعل لخلافة ترزيتش، بينما خرجت تقارير مؤخراً عن محادثات بين ماكس إيبرل، المدير الرياضي الجديد لبايرن، مع مدرب المانشفات لاستطلاع رأيه في فكرة العودة بعد رحيله منتصف الموسم الماضي بعد خلافات كبيرة مع مجلس الإدارة السابق.

ويبقى القرار في يد ناجلسمان الذي بدأ وضعه يتغير في الأسابيع الماضية بعد أن كان يميل أكثر لترك ألمانيا عقب اليورو، أصبح أكثر انفتاحاً على فكرة الاستمرار وألمح للأمر في المؤتمرات الصحفية قبيل وديتي فرنسا وهولندا الأخيرتين، وإن ترك الباب موارباً للمهتمين بخدماته، بانتظار ما سيحدث في يورو 2024 بعد شهور قليلة.

تشهد البوندسليجا صراعات مثيرة في كل أجزاء الجدول تقريباً ماعدا القمة بسبب هيمنة ليفركوزن، وإذا كان "الكلاسيكر" للمرة الأولى منذ سنوات لن يكون له كلمة في حسم اللقب، ولكن قد يكون مهماً في حسم المركز الثالث والمقاعد الأوروبية، إذ يفصل بايرن 4 نقاط فقط عن شتوتجارت الذي يتفوق على دورتموند بدوره بست نقاط، والأخير يسبق لايبزيج الخامس فقط بنقطة!