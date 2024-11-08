كومباني يتمسك باستمرار النجم الكندي

كشف كريستوف فروند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الظهير الكندي ألفونسو ديفيس، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن الفريق والانتقال إلى أحد عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

وينتهي عقد اللاعب الكندي صاحب الـ 23 عامًا، مع بايرن ميونخ في صيف 2025، لذا يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، بينما لم تتوصل إدارة النادي البافاري إلى اتفاق للتجديد معه حتى الآن في ظل طلباته المالية الكبيرة.

وقال فروند في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن المرتقبة أمام سانت باولي، غدًا السبت في الدوري الألماني: "لدينا ثقة كبيرة في أن ألفونسو ديفيس يعيش فترة جيدة للغاية مع الفريق".

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وأضاف: "أنا متأكد من مدى المتعة التي يستمتع بها ألفونسو ديفيس في الوقت الحالي. أسلوب اللعب يناسبه، فهو يشعر بالراحة داخل ميونخ، حيث يلعب كثيرًا وبشكل جيد للغاية. نأمل أن تستمر الأمور على هذا النحو لفترة طويلة قادمة".

وتأتي تصريحات فروند الإيجابية عن ديفيس، لتطمئن المدير الفني البلجيكي فينسنت كومباني، الذي سئل في نفس المؤتمر عن موقف ديفيس، ليرد قائلًا: "بالنسبة لي، أنا لا أتحدث إلا على الجانب الرياضي. ألفونسو يلعب دائمًا إذن هو يستحق ذلك بفضل أدائه".

وتابع: "أنا سعيد بما يقدمه مع الفريق حتى الآن، ويجب أن يظل على هذا المستوى. أتحدث بصراحة معه حول كيفية الحفاظ على هذا المستوى. أما أي شيء آخر هو وظيفة كريستوف فروند وماكس إيبرل".

ألفونسو ديفيس الذي انضم إلى بايرن ميونخ في 2019 قادمًا من فانكوفر الكندي مقابل 14 مليون يورو، لعب مع البافاري هذا الموسم 14 مباراة، لم يسجل خلالها أي هدف، بينما نجح في صناعة 3 تمريرات حاسمة لزملائه.