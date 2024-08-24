المدير الرياضي لبايرن ميونخ: علينا بيع اللاعبين لأننا لا نسرق الأرقام مثل تشيلسي!

العملاق البافاري يخوض حقبة جديدة مع فينسنت كومباني

أكد ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ أن ناديه بحاجة إلى بيع اللاعبين، لأنه لا يستطيع السير على نهج نظيره الإنجليزي تشيلسي.

بايرن يستعد لخوض حقبة جديدة تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، لذلك مر بعملية إحلال وتجديد هذا الصيف، بقدوم بعدة صفقات كان أبرزها مايكل أوليسي، جواو بالينيا وهيروكي إيتو وإريك داير، ورحيل كل من ماتايس دي ليخت ونصير مزراوي إلى مانشستر يونايتد.

وقال إيبرل في تصريحات نشرها الصحفي "فلوريان بليتنبرج" عبر شبكة "سكاي" الألمانية:"كنادي، عليك أيضًا جلب الأموال من مكان ما، يمكنك خوض الموسم مثل تشيلسي بـ44 لاعبًا، لكن هذا يصبح صعبًا على المدرب".

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وأضاف:"سيكون عليك وقتها سرقة أرقام القمصان وفعل بعض الأشياء التي لا نقوم بها في بايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن بايرن ارتبط مؤخرًا ببيع بعض اللاعبين الأخرين، وعلى رأسهم الثنائي كينجسلي كومان وليروي ساني، كما توجد أنباء حول اهتمام العملاق البافاري بجوناثان تاه مدافع ليفركوزن، ولكن الصفقة أصبحت على وشك الانهيار.