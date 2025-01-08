المدير الرياضي لبايرن ميونخ: داني أولمو؟ إذا قلت لا سأبدو بمظهر سيئ!

ماذا قال إيبرل؟

تطرق ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ إلى الوضع الذي يعيشه الإسباني داني أولمو، فيما يتعلق بتسجيله مع برشلونة، وإمكانية تعاقد النادي البافاري معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مجانًا.

ويعرف النادي البافاري جودة داني أولمو جيدًا، بعدما قضى 4 مواسم ونصف في لايبزيج، وواجه البايرن 11 مرة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع اثنين.

ولم ينجح برشلونة حتى الآن في تسجيل عقد أولمو وزميله باو فيكتور، بعدما رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا تسجيل الثنائي بعد انتهاء المهلة المحددة (31 ديسمبر 2024)، دون الوصول إلى قاعدة (1:1) المتعلقة باللعب المالي النظيف.

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وقال إيبرل ردًا على سؤال من "سكاي سبورتس": "أولًا يجب أن أتعرف على اللوائح الإسبانية لأعرف ما معنى مسجل أو غير مسجل، لكن هذا ليس شيئًا يهمنا كثيرًا".

عندما سُئل مرة أخرى عن جودة اللاعب (لكنه لاعب جيد)، ابتسم إيبرل وأضاف: "نعم، إذا قلت لا، سأبدو بمظهر سيئ".

وينتظر برشلونة الحصول على "إجراء احترازي" بتسجيل اللاعبيْن من قبل المجلس الأعلى للرياضة، لحين صدور قرار رسمي في القضية.