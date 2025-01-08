بشأن داني أولمو وباو فيكتور.. المجلس الأعلى للرياضة يمنح برشلونة النبأ السعيد

"إجراء احترازي"

يترقب مسؤولو برشلونة قرارًا من المجلس الأعلى للرياضة، يسمح بتسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة النادي الكتالوني.

ورفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا تسجيل الثنائي بعد انتهاء المهلة المحددة (31 ديسمبر 2024)، دون الوصول إلى قاعدة (1:1) المتعلقة باللعب المالي النظيف.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن "برشلونة قريب من الحصول على إجراء احترازي لأولمو وفيكتور من المجلس الأعلى للرياضة".

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وأوضحت أن "البارسا قد يتلقى أخبارًا جيدة قريبًا، المجلس الأعلى للرياضة قرر منح إجراء احترازي للنادي الكتالوني".

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن المجلس الأعلى للرياضة بأنه "لم يتخذ أي قرار بعد"، بينما أشار النادي إلى أنه "لم يتلق أي إشعار رسمي حتى الآن".

وأوضحت أنه "بمجرد أن يُضفي المجلس الأعلى للرياضة الطابع الرسمي على القرار، سيكون اللاعبان ضمن خطط المدرب هانز فليك، لكنهما لن يخوضا مباراة أتلتيك بيلباو اليوم الأربعاء بكأس السوبر الإسباني، لأنه من الصعب أن يصل في الوقت المناسب".

وختمت: "الإجراء الاحترازي لا يعني ترخيصًا نهائيًا للاعبين لخوض ما تبقى من الموسم، وإنما سيستغرق المجلس الأعلى للرياضة ما يصل إلى 3 أشهر لإصدار حكم نهائي، وفي غضون ذلك سيتمكن أولمو وفيكتور من العودة إلى اللعب بشكل طبيعي حيث سيتم إعادة تفعيل تراخيصهما".