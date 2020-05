موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك الكلاسيكو الألماني مساء الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020، الموافق 3 شوال 1441 هجريًا، عندما يلتقي بوروسيا دورتموند مع ضيفه بايرن ميونخ في إطار الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الألماني.

وكانت منافسات البوندسليجا قد عادت للحياة مجددًا الأسبوع الماضي، ولُعبِت جولتين تمكن بايرن فيهما من الفوز على يونيون برلين وفرانكفورت، فيما فاز دورتموند على شالكه وفولفسبورج، لتزداد سخونة وإثارة الكلاسيكو المتوقعة.

عملاق بافاريا يأتي على رأس جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يأتي أسود الفيستيفاليا في المرتبة الثانية برصيد 57 نقطة، لتكون الفرصة مواتية لكتيبة فافر لتقليص الفارق حال الفوز على كتيبة فليك ليصبح نقطة قبل 5 جولات فقط من نهاية البطولة.

لذلك فإن على كاهل بايرن مسؤولية تحقيق الانتصار بأي طريقة للذهاب بعيدًا بالصدارة والاقتراب رويدًا رويدًا من الحفاظ على لقب البوندسليجا للعام الثامن على التوالي.

أحلام دورتموند كبيرة في تحقيق اللقب بعدما كان على وشك فعل ذلك الموسم الماضي لولا التراجع في الجولات الأخيرة، وهذه المباراة هي الوسيلة الأولى لعرقلة بايرن فليك الذي هُزِم في مناسبتين فقط منذ نوفمبر الماضي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يغيب عن بايرن ميونخ في مباراة الجولة 28 من الدوري الألماني 3 لاعبين، هم فيليبي كوتينيو وتوليسو بسبب الإصابة في الكاحل، ونيكلاس زوله بسبب الإصابة بالرباط الصليبي في بداية الموسم، أما وضع خافي مارتينيز فيبقى تحت الشك.

من المتوقع أن يبدأ فليك بنفس الطريقة المعتادة، وسيكون نوير في حراسة المرمى وأمامه بواتينج وألابا ودافيس وبافارد في الدفاع، كيميش وألكانتارا كمحوري وسط، وأمامهما الثلاثي مولر وجنابري وكومان، وسيقود الهجوم ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

يغيب عن بوروسيا دورتموند في مباراة بايرن ميونخ ماركو رويس بسبب الإصابة في الفخذ، وشولز بسبب إصابة عضلية، وزاجادو بسبب إصابة في الركبة، أما أكسيل فيتسيل فرغم تعافيه من المحتمل ألا يلحق بالمباراة.

Happy to be back doing what I love the most. Good away win and now focus on Tuesday #EC27 #weCan pic.twitter.com/MthbR26wlo