بايرن يحسم مصير نجومه وباريس يطلب نجم نيوكاسل

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أجواء وتصريحات ما بعد انتصار بايرن ميونخ على باير ليفركوزن وتتويجه بكأس ألمانيا، واهتمام باريس سان جيرمان بنجم نيوكاسل ضمن نشرة جول اليوم، 5 يوليو 2020.

فليك يكشف موقف ألابا وتياجو

تحدث هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، عن موقف نجميه دافيد ألابا وتياجو ألكانتارا بعد ارتباطهم بالمغادرة في الأيام القادمة.

فليك قال بعد الانتصار بالكأس أن ألابا يعرف مدى قيمته للنادي داخل وخارج الملعب، وأنه يتمنى اعتزاله هنا، مؤكداً أن المفاوضات مستمرة.

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أما بخصوص تياجو، فأكد فليك أن الموقف أصعب بخصوص استمراره في صفوف بايرن ولكنه يتمتع بالأمل، مشيراً إلى أن طموحات تياجو بإثبات نفسه في مسابقة أخرى تعد أمراً طبيعياً.

فليك: ليفاندوفسكي يستحق جائزة الأفضل

طالب هانز فليك بأن يُتوج لاعبه بجائزة أفضل لاعب في العالم التي يعطيها الاتحاد الدولي لكرة القدم بحلول نهاية العام بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه.

ورفع ليفاندوفسكي أهدافه هذا الموسم إلى 51 هدفاً بكل المسابقات بعد هز شباك ليفركوزن مرتين البارحة، ما يراه مدربه سبباً مقنعاً ليجعله مرشحاً قوياً للجائزة.

رومينيجه: شالكه كان ليصبح بطلاً لألمانيا ولكن

أكد مدير بايرن ميونخ كارل هانز رومينيجه أن نادي شالكه كان ليصبح بطلاً للبوندسليجا إذا لم يفرط في مواهبه الشابة كل موسم.

بايرن تعاقد مؤخراً مع ثنائي من إنتاج الرويال بلوز وهما أليكساندر نوبل، وليروي ساني، وقبلهما كان هناك عديد الأسماء مثل مانويل نوير وليون جوريتسكا.

ووصف رومينيجه في تصريحات مع "سبورت 1" قطاع الناشئين الخاص بشالكه بأنه الأفضل ولكن الاحتياجات الاقتصادية تتحكم في تحركات النادي.

هافيرتس يجتمع مع ليفركوزن

ذكرت "كيكر" أن كاي هافيرتس طلب الاجتماع مع مسؤولي ناديه باير ليفركوزن في الأيام المقبلة لتحديد مستقبله، وذلك بعد انتهاء الموسم الجاري.

هافيرتس سجل في خسارة فريقه بهدفين مقابل أربعة في نهائي الكأس أمام بايرن البارحة، وذكر التقرير أن تشيلسي هو الأكثر اهتماماً بالنجم الألماني بعد تراجع ميونخ في السباق.

باريس سان جيرمان يطارد سان ماكسيم

ذكرت "ديلي ميل" أن باريس سان جيرمان وتوتنهام يتابعان عن كثب جناح نيوكاسل الفرنسي آلان سان ماكسيم بعد تألقه الكبير هذا الموسم في إنجلترا.

اللاعب الذي سجل ثلاث مرات وصنع خمسة أهداف حتى الآن رفض مدربه ستيف بروس فرضية رحيله وأكد في مؤتمر مباراة وست هام أن نجمه ليس للبيع.

رئيس ليل: أوسيمين سيكون نجماً في نابولي

أكد جيرارد لوبيز، رئيس ليل، المفاوضات بين نجم فريقه فيكتور أوسيمين ونابولي في الأيام الماضية بعد تواجد النيجيري بالمدينة الإيطالية.

الرئيس ذكر في تصريحات نقلتها "ماكسي فوت" أنه سيكون صفقة ناجحة للإيطاليين لو تمت، وسيصبح هو النجم الأول للفريق مباشرة.