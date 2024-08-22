"بعد حملة جماهير روما" .. باولو ديبالا يتلاعب بمشاعر السعوديين ويفاجئ القادسية بقرار حاسم

مفاجأة غير متوقعة من باولو ديبالا..

أثار النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي والعالمي، مساء اليوم الخميس.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ديبالا توصل في وقتٍ سابق إلى اتفاق مع نادي القادسية السعودي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لمدة 3 مواسم مقابل رواتب إجمالية تقدر بـ75 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليس هذا فقط؛ بل قام النجم الأرجنتيني بالحضور إلى مقر نادي العاصمة الإيطالية، صباح اليوم الخميس، وودع زملاءه في الفريق الأول، تمهيدًا للرحيل إلى السعودية.

لكن ما حدث ما بين صباح ومساء اليوم نفسه؛ هو أن ديبالا تراجع عن اتفاقه مع نادي القادسية، وقرر البقاء في صفوف روما، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

Shahid

اللاعب نشر منذ قليل، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، كما لو كان يودع فيه جماهير روما؛ ولكنه في الحقيقة أعلن خلاله البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم.

وعلق ديبالا على هذا المقطع؛ قائلًا: "شكرًا روما.. نراكم يوم الأحد"؛ في إشارة إلى مباراة الفريق القادمة أمام إمبولي، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري "سيريا أ".

أيضًا.. كشف الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن رفض ديبالا عرض نادي القادسية بشكل نهائي، والذي يُقدر بـ75 مليون يورو على 3 مواسم؛ من أجل البقاء في صفوف روما.

جدير بالذكر أن جماهير روما احتشدت أمام مقر النادي، صباح اليوم الخميس، وتجمعت حول باولو ديبالا، مناشدين إياه بالبقاء في الفريق وعدم الانتقال إلى القادسية؛ وهو ربما يكون السبب وراء قراره المفاجئ.