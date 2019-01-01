عرض رسمي من ريفير بليت الأرجنتيني إلى الأهلي من أجل باولو دياز

اللاعب الدولي التشيلي والمحترف في صفوف فريق الأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت أحدى الصحف الأرجنتينية أن إدارة نادي ريفير بليت قدمت عرضًا لنظيرتها في الأهلي السعودي من أجل التعاقد مع المدافع التشيلي باولو دياز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت التقارير إلى ريفير بليت أرسلت عرضًا لإدارة النادي الأهلي بقيمة تقارب أربعة ملايين دولار أمريكي من أجل التعاقد الرسمي مع اللاعب.

صحيفة " latercera" أشارت إلى أن اللاعب الدولي التشيلي والمحترف في صفوف فريق الأهلي يًعد هدفًا قديمًا للنادي الأرجنتيني.

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وقالت الصحيفة أن إدارة النادي الأرجنتيني حاولت التعاقد مع اللاعب في شهر يناير الماضي خلال الميركاتو الشتوي الماضي ولكن إدارة الأهلي رفضت التخلي عن اللاعب.

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والد اللاعب باولو دياز، كان قد صرح لصحيفة أرجنتينية مؤكدًا أن ابنه لديه رغبة كبيرة للانتقال إلى الأرجنتين معترفًا بأن الأمور تسير بصعوبة حيث يرغب ناديه بمبلغ الصفقة بالكامل، وأن اللاعب لم ينضم لمعسكر فريقه لأنه يتمتع بإجازته السنوية بعد المشاركة مع بلاده.