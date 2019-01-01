محمد عواد: سأقاتل للحاق بمعسكر المنتخب المصري

حارس مرمى الوحدة تعرض لإصابة ستُبعده عن المنتخب!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي على تصريحات أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في منتخب مصر الخاصة باستبعاده من معكسر مارس القادم نتيجة الإصابة بالتأكيد على أنه سيُقاتل للتعافي في الوقت المطلوب.

وكان ناجي قد قال أن الجهاز الفني للمنتخب تسلم تقريرًا طبيًا يؤكد إصابة عواد بتمزق في عضلة الساق ستتطلب علاجًا لمدة أسبوعين تقريبًا، مما يعني غيابه عن معسكر الفراعنة في مارس القادم.

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لكن حارس مرمى الإسماعيلي المعار للوحدة قال عبر حسابه الرسمي في تويتر أنه تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب وأكد لهم أنه سيُقاتل ليكون جاهزًا لتمثيل مصر في الموعد المحدد.

إذ كتب "تواصلت مع الجهاز الفني والجهاز الطبي للمنتخب وسأخوض تدريبات على فترتين خلال الأسبوع القادم إن شاء الله، وسأقاتل من أجل اللحاق بمباراة الهلال القادمة أو مبارة النصر يوم 16".

وأضاف "بعدها سأكون جاهزًا للمعسكر إذا وقع عليّ الاختيار، سأكون جاهزًا تمامًا بإذن الله تعالي لأنال شرف تمثيل منتخب مصر".