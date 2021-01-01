بانتظار الانتقام.. كل تصاريح راموس عن صلاح منذ نهائي كييف

تاريخ طويل من العداء..

لا حديث في عالم كرة القدم إلا عن المواجهة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وما تحمله من طابع ثأري بالأخص لمحمد صلاح بعدما تسبب سيرخيو راموس في خروجه من نهائي 2018 مصابًا بعد عشرين دقيقة فقط.

ورغم أن صلاح لم يتحدث عن الأمر أبدًا، لكن دائمًا الجماهير تتخيل أن الدولي المصري لا يستطيع مسامحة الإسباني الذي أضاع عليه مباراة من الأهم في حياته، إلى جانب أنه تسبب في عدم مشاركته بجاهزية تامة في كأس العالم 2018.

صحيح أن راموس خرج وأكد أنه لم يتعمد إيذاء صلاح وكسر ذراعه، بيد أن الجماهير لم تتوقف عن الانتقادات له، في الوقت الذي لم يتوقف فيه القائد المدريدي أيضًا عن التصريحات الاستفزازية تجاه القضية والمنتقدين.

حتى قبل الإصابة، لم يتوقف راموس عن التقليل من صلاح في تصريحاته، وقديمًا عندما كان المصري في روما، رفض السلام عليه بعد التحام بينهما.

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تاريخ العلاقة بين صلاح وراموس طويل، وفي هذا التقرير نستعرض معًا أهم التصريحات والأحداث بين الثنائي..

التصريح الأول: لا أخاف منه!

بعد وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وكان حينها صلاح يعيش ربما أفضل مواسمه على الإطلاق، قلل راموس من حجم الدولي المصري وأكد أنه لا يخاف منه.

في ذلك الحين، قال راموس في تصريحات للصحافة الإسبانية "لقد رأينا ما يمكن أن يفعله صلاح هذا الموسم، لكنه سيكون واحدًا فقط من أحد عشر لاعبًا نواجههم ضد ليفربول".

كما أضاف "طوال مسيرتي، واجهت أفضل اللاعبين المهاجمين في العالم، العديد منهم يعتبرون من بين أفضل اللاعبين على الإطلاق".

وأتم "بالنسبة لي، لا يوجد خوف أبدًا، احترام نعم، لكن لا خوف أبدًا".

في هذا الموسم، كان صلاح قد أحرز 44 هدفًا، وترشح فيما بعد لجائزة أفضل لاعب في العالم، إلا أن هذا لم يقلق راموس بوضوح.

التصريح الثاني: كان بإمكانه الحصول على حقنة ومواصلة المباراة!

ظلّ راموس صامتًا بعدما حدث في النهائي وما قيل بأنه تعمد إصابة صلاح، وكان الرد الأول منه على ذلك خلال تواجده بمعسكر منتخب إسبانيا قبل كأس العالم 2018.

القائد المدريدي قال في ذلك الوقت دفاعًا عن نفسه "لم أرغب في الحديث لأن كل شيء مكبر، أرى اللعبة بشكل جيد، إنه أمسك بذراعي أولًا وسقطت على الجانب الآخر، حدثت الإصابة لذراعه الآخر وقالوا أنني أعطيته ضربة جودو!".

كما واصل ساخرًا "بعد أن قال كاريوس بأنني تسببت في غيبوبة له باصطدام معه، أنا فقط أفتقد لأن يقول روبيرتو فيرمينو أنني كنت سببًا في إصابته بنزلة برد بسبب قطرة عرق مني!".

وأضاف "تحدثت مع صلاح عبر الرسائل وهو جيد جدًا، كان بإمكانه اللعب إذا حصل على حقنة في الشوط الثاني، لقد فعلت ذلك في بعض الأحيان".

التصريح الثالث: مرتاح الضمير

قبل أول مباراة لمنتخب إسبانيا في كأس العالم أمام البرتغال، سُئل راموس من جديد على قضية محمد صلاح، الذي لم يلعب أولى مباريات منتخب مصر مع أوروجواي للإصابة.

حينها، أجاب راموس إجابة واضحة مصحوبة بابتسامة عريضة "أنام جيدًا في الليل، ضميري مستريح".

وتابع "حاول بعض الناس استخدام بعض الحجج لكي يصبحوا أكثر شهرة ولكني أنا من أنا، وأنا أشعر بالراحة. إذا كان لدى أي شخص أي شك بخصوصي، يمكنه التحقق من سيرتي الذاتية".

التصريح الرابع: كلوب يبرر فشله!

بعدما خرج يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بتصريحات يهاجم فيها راموس بشأن صلاح، قرر الدولي الإسباني الرد عليه بطريقته الخاصة قبل أول مباراة في الموسم أمام أتلتيكو مدريد بكأس السوبر الأوروبية.

القائد المدريدي سخر من كلوب وقال "إنها ليست المباراة النهائية الأولى التي يخسرها، ربما أراد استخدام الأمر كذريعة للخسارة".

وأضاف "كلمات كلوب؟ كانت هناك تداعيات كثيرة بعد ما حدث لصلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، دع كلوب يقلق بشأن لاعبيه".

وأتم "لإبقائه هادئًا، إنه أحد المدربين الذين منحتهم صوتي كأفضل المدربين في العالم".

التصريح الخامس: من جديد.. ضميري مرتاح جدًا

قبل مواجهة منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2018، سُئل راموس من جديد عن أمر صلاح من قبل الإعلام الإنجليزي، وإجابته لم تتغير كثيرًا.

قائد الإسبان قال حينها "لدي ضمير مرتاح، لا يهمني ما يُقال، لا أشعر بالقلق حيال ذلك، لم أرغب أبدًا في إيذاء زميل بالملعب، ضميري مرتاح والأمر واضح جدًا".

التصريح السادس: احترموا أساطير كرة القدم!

هذه المرة عندما توجه ريال مدريد صوب دولة الإمارات لخوض كأس العالم للأندية، ولعب نهائي البطولة أمام العين، وملأت صافرات الاستهجان ملعب المباراة بمجرد لمس راموس للكرة.

سبب صافرات الاستهجان كان واضحًا، إنه اللاعب الذي أصاب "فخر العرب" ونجم مصر الأول محمد صلاح، مما دعا راموس للرد وإبداء تذمره الشديد من الأمر.

صاحب الـ33 عامًا قال "لا يمكن تفسير صافرات الاستهجان، أعتقد أن عليك احترام أساطير كرة القدم".

يومها، أحرز راموس هدفًا واحتفل بأنه لا يستمع للهتافات وأشار بالصمت للجماهير.

اللقاء الأخير: سلام على الكتف!

آخر لقاء جمع بين محمد صلاح وسيرخيو راموس كان في حفل الأفضل في أوروبا، وقد شهد لقطة مستفزة للغاية من قبل الإسباني في حق المصري.

راموس بعدما تسلم جائزة أفضل مدافع عن القارة العجوز، نزل من المسرح وتوجه صوب صلاح ثم لمس كتفه (موضع الإصابة) في سخرية مما حدث.

بدت علامات الغضب واضحة على صلاح في ذلك الوقت كما يتضح في الفيديو.