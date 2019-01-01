بالوتيلي يدعم كين ويهدد بونوتشي

تعرف على رد بالوتيلي على تصريحات بونوتشي بشأن العنصرية ضد كين

دعّم ماريو بالوتيلي، لاعب مارسيليا الفرنسي، مهاجم يوفنتوس، مويس كين، بعد الانتقادات العنصرية كما انتقد رد فعل ليوناردو بونوتشي، مدافع البيانكونيري.

كين تعرض لهجوم عنصري من جانب جمهور كالياري في لقاء الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

ورأى بونوتشي أنّ اللاعب يتحمل 50% من المسؤولية بعد احتفاله بهدفه بأسلوب استفز الجمهور.

وعلّق بالوتيلي على صورة لمويس كوين عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" :""رائع، وبالنسبة لبونوتشي، إنّه محظوظ بعدم وجودي هناك. بدلًا من أن يدافع عنك يقول هذه التصريحات. أنا مصدوم أقسم بالله. يا آلهي".

جدير بالذكر أنّ رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، سخر أيضًا من رد فعل بونوتشي بشأن الانتقادات العنصرية.

وكان ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس، قد انتقد جماهير كالياري مشيرًا إلى أنّ المرة الثانية التي تحدث فيها هذه الأمور بعد الهجوم على بليز ماتويدي العام الماضي.

وعانى عدد من اللاعبين من الانتقادات العنصرية في أوروبا وأبرزهم كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، بجانب سترلينج وبليز ماتويدي وحتى بالوتيلي نفسه.