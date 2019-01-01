بالوتيلي يُعادل إنجاز باكايوكو مع مارسيليا عام 1999

المهاجم يؤكد أنه الصفقة المطلوبة لهجوم مارسيليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أحرز ماريو بالوتيلي هدفه الثالث مع مارسيليا منذ انضم للفريق قادمًا من رين خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وسجل المهاجم الإيطالي أحد هدفي فريقه ضد سانت اتيان ضمن المباراة الجارية حاليًا لحساب الجولة الـ27 للدوري الفرنسي، والتي انتهى شوطها الأول بتقدم مارسيليا بهدفين نظيفين.

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المثير أن بالوتيلي خاض اليوم مباراته الثالثة مع مارسيليا على ملعب فيلودروم منذ ارتدى قميص الفريق في يناير الماضي، وقد نجح في التسجيل في المباريات الثلاثة في إنجاز لم يتحقق منذ فعله إبراهيما باكايوكو في يوليو وأغسطس من عام 1999.

وقد بدأ صاحب الـ28 عامًا سلسلة أهدافه بالتسجيل ضد بوردو في أول مباراة له على الملعب العريق، ثم عاد وأحرز هدفًا ضد أميان، وسجل اليوم هدفه الثالث ضد سانت اتيان، وهو ما يؤكد سرعة تأقلم المهاجم وانسجامه مع زملائه والمدرب رودي جارسيا.

يُذكر أن انتصار مارسيليا اليوم سيمنحه المركز الرابع في جدول ترتيب الليج وان على حساب ضيفه سانت اتيان، إذ سيرفع رصيده إلى 44 نقطة.