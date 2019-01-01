بالوتيلي ينفي خطة "وجه راشفورد" للسخرية من باريس سان جيرمان

اللاعب ينفي لكن البعض مازال يؤكد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى ماريو بالوتيلي مهاجم مارسيليا حديث الصحافة الفرنسية حول خطته للسخرية من باريس سان جيرمان حال أحرز هدفًا خلال مواجهة الفريقين التي لعبت أمس وانتهت بانتصار أصحاب ملعب حديقة الأمراء 3-1.

وزعمت صحف فرنسية أن بالوتيلي كان يُخطط للاحتفال بهدفه حال سجل بإظهار قميص آخر يحمل وجه ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الذي سدد ركلة الجزاء الحاسمة التي منحت فريقه بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وأخرجت الفريق الفرنسي من البطولة في مفاجأة مدوية.

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المهاجم الإيطالي نفى هذا الأمر واصفًا مزاعم الصحافة بالأكاذيب، ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام عقب اللقاء.

ورغم هذا النفي إلا أن صحفي من قناة كانال بلوس الفرنسية وآخر من صحيفة ليكيب أصرا على أن بالوتيلي كان ينوي الاحتفال بتلك الطريقة إن سجل ضد الباريسيين!

يُذكر أن بالوتيلي دخل تاريخ مارسيليا من أوسع الأبواب بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يُسجل في مبارياته الأربعة الأولى على ملعب فيلودروم، وقد انضم اللاعب للفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي.